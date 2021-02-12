Beşiktaş'a Montero'dan kötü haber

Konyaspor ile oynanan kupa maçında sakatlanan 22 yaşında savunma oyuncusu Montero, Gençlerbirliği ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek.
Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan İspanyol savunma oyuncusu Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Montero Konyaspor maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Welinton'a bırakmıştı.
Siyah-Beyazlı takımda Montero dışında savunmada görev yapan Vida ve N'Sakala'da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İki oyuncu kart cezası nedeniyle kardoda yer alamayacak.