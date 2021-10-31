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Spor

Beşiktaş'a bir kötü haber de Batshuayi'den geldi

31 Ekim 2021 11:26

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'a bir kötü haber de Michy Batshuayi'den geldi.

Galatasaray maçında sakatlanan, Hatayspor maçında forma giyemeyen ve Sporting maçında oynaması şüpheli olan Pjanic ve Josef de Souza'dan sonra bir kötü haber de Batshuayi'den geldi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta sağ arka adalesinde sertleşme olan Michy Batshuayi, Sporting karşısında forma giyemeyecek. Belçikalı yıldızın Trabzonspor maçındaki durumu ise yarınki geniş kapsamlı MR'ın ardından belli olacak

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