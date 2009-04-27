Beşiktaş 9'da 9 yaptı



Beşiktaş, Süper Lig'de Eskişehirspor ile oynadığı son 9 maçta 9 galibiyet aldı. Ayrıca Beşiktaş iki takım arasında oynanan son 17 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik aldı ve rakibine hiç yenilmedi. Eskişehirspor en son 1980-81 sezonunda deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerken toplamda oynanan 46 maçın 12 tanesini kazandı. Beşiktaş ise 21 kez galip gelirken, 13 maç berabere bitti. Eskişehirspor'un ev sahibi olduğu 23 maçta ise 9 kez Beşiktaş, 8 kez Eskişehirspor sahadan galip ayrıldı, 6 maç ise berabere sona erdi.



Üst üste en çok yenilmeyen takım



Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet 4 beraberlik alırken hiç yenilmedi. Beşiktaş 2009 yılında oynanan 13 haftada topladığı 31 puanla en başarılı takım olurken bu sezon üst üste en çok yenilmeyen takım oldu. Bu sezon daha önce 7.hafta ile 19.hafta arası 12 lig maçında Fenerbahçe yenilmemişti.



Eskişehirspor beraberliği unuttu



Eskişehirspor Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta 3 galibiyet 6 yenilgi alırken hiç berabere kalmadı. Eskişehirspor en son 20.haftada Gençlerbirliği ile kendi sahasında 0-0 berabere kalırken toplamda oynadığı 29 maçta 9 kez beraberlik yaşadı.



Beşiktaş ikinci yarı atıyor



Beşiktaş Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik alırken 10 gol attı 2 gol yedi. Beşiktaş son 6 maçta attığı bu 10 golün sadece 1 tanesini maçın ilk yarılarında kaydetti. Beşiktaş 1-0 kazanılan Kayserispor maçında ilk yarıda Yusuf ile gol bulurken, diğer 9 golü maçların 2.yarılarında kaydetti



Bobo atıyor, Beşiktaş yenilmiyor



Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan 2.oyuncusu olan Bobo, 7 farklı maçta toplam 8 gol atarken gol attığı bu 7 maçta takımı Beşiktaş hiç yenilmedi. Beşiktaş bu 7 maçın 6 tanesini kazanırken sadece Trabzonspor ile kendi sahasında oynanan maçta berabere kaldı. Bobo, Süper Lig'de bu sezon attığı 8 golün 5 tanesini deplasmanda oynanan maçlarda kaydetti.