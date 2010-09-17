-BEŞİKTAŞ 90'DA VURDU İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ilk maçında Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımını 1-0 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısına da baskılı başlayan Beşiktaş, gol bulmak amacıyla tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Baskısına rağmen kalabalık CSKA Sofya savunmasını aşmakta güçlük çeken siyah-beyazlılar, Quaresma ve Bobo'nun da oyuna girmesiyle baskısını daha da artırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta CSKA Sofya yarı alanında oynanırken, Beşiktaş aradığı gole ancak 90. dakikada ulaşabildi. Bu dakikada Ernst'in kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçı da bu sonuçla tamamlayıp gruplara 3 puanla başladı. CSKA Sofya ise ilk yarıdaki gibi savunmasını kalabalık tutup ani ataklarla Beşiktaş'ın üstüne gitmeye çalıştı. 90. dakikaya kadar savunmada Beşiktaş'a geçit vermeyen Bulgar ekibi, bu dakikada Ernst'in golüne engel olamayınca İstanbul'dan puansız ayrıldı. 47. dakikada soldan İbrahim Üzülmez'in ortasında topu ceza alanı içinde kontrol eden Nobre'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 49. dakikada Marquinhos'un pasında soldan ceza alanına giren Nelson'un şutunda, top kaleci Hakan'dan döndü. Dönen topu Ekrem uzuklaştırarak, tehlikeyi önledi. 55. dakikada Hilbert'in sağdan ortasında Nobre'nin ceza alanı içinde kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 61. dakikada Marquinhos'un soldan kullandığı serbest atışta Sheridan'ın ceza alanı içinde vuruşunda, top üstten auta gitti. 66. dakikada İbrahim Üzülmez'in soldan ortasında savunmadan seken topu ceza alanı çizgisi üzerinde önünde bulan Guti'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 69. dakikada Beşiktaş mutlak bir golden oldu. Bu dakikada Nobre'den aldığı pasla ceza alanı içinde boş durumda topla buluşan Tabata, meşin yuvarlağa kötü vurunca takımını bir golden etti. 75. dakikada Hilbert'in ceza alanı dışından şutunda, kaleci M'Bolhi uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu. 82. dakikada Bobo'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci M'Bolhi'de kaldı. 83. dakikada Beşiktaşlı futbolcuların, ceza alanı içinde topun Vidanov'un eline çarpması nedeniyle yaptıkları penaltı itirazı sonuçsuz kaldı. 84. dakikada Quaresma'nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Guti'nin şutunda, kaleci M'Bolhi yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 90. dakikada Beşiktaş aradığı gole kavuştu. Bu dakikada Guti'nin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde topa çok iyi yükselen Ernst, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara göndererek, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.