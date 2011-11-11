-Beşiktaş: 70 - Telge Basket: 68 İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda B Grubu'nda Beşiktaş, İsveç'in Telge Basket takımını normal süresi 61-61 biten maçta 70-68 yendi. Mücadelenin ilk periyodunda çekişme vardı ve Beşiktaş, bu çeyreği 17-15 önde geçti. Siyah-beyazlı takım, 2. periyotta az sayı atmasına rağmen iyi savunma yaptı ve ilk yarıyı Vandersloot ve Yasemin'in basketleriyle 32-25 önde kapadı. Ev sahibi takım, karşılaşmanın 3. periyodunda şutları kötü kullandı ve bu çeyrek 40-40 beraberlikle tamamlandı. Maçın son periyodunda Goga'nın basket faulüne engel olamayan Beşiktaş, bitime 44 saniye kala 60-59 geriye düştü. Hücum faulü sonrası yakaladığı fırsatı yakalayamayan Beşiktaş, yine Goga'dan sayılar yedi. Ancak son hücumu Vandersloot ile iyi kullanan ev sahibi takım 61-61 beraberliği sağladı ve normal süre bu şekilde bitti. Beşiktaş, uzatma bölümünde hata yapmadı ve karşılaşmayı 70-68 kazandı. Grubundaki ilk maçında Belçika'nın Lotto Young Cats takımını deplasmanda 69-58 yenen siyah-beyazlı takım, bu sonuçla grubundaki 2. maçından da galibiyetle ayrıldı.