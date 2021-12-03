Kasımpaşa-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Beşiktaş, 15. haftanın açılış maçında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayırma noktasına gelen siyah-beyazlılar'da hedef, küme düşma hattındaki Kasımpaşa'yı yenip rahat bir nefes almak. Beşiktaş'ta 4'ü sakat 5 eksik bulunuyor.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Oynadığı son 4 lig maçını kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın'la yolları ayırma noktasına gelen Beşiktaş, yeni bir başlangıç için şansını Kasımpaşa deplasmanında deneyecek.

Beşiktaş'ta 4'ü sakat 5 eksik

Siyah-beyazlı takımda Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor.

GZT Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatan Mert Günok'un yanı sıra, Alex Teixeira, Gökhan Töre ve Francisco Montero, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Sakat futbolcuların yanı sıra GZT Giresunspor maçında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Necip Uysal da yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Öte yandan antrenmanda sakatlanan Miralem Pjanic ise kafile kadrosunda yer alıyor.

İki futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta iki futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 3'er sarı kartı bulunan Welinton Souza ile Josef de Souza yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta oynanacak Yukatel Kayserispor müsabakasında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler

Kasımpaşa: Harun Tekin, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıb, Doğucan, Hajradinovic, Yusuf, Eysseric, Umut, Jorgensen.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi.