Beşiktaş 4 transferine imza töreni düzenledi

Beşiktaş'ın yeni transferleri Uğur Boral, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Akgün basın önünde sözleşme imzaladılar.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Uğur Boral, bütün camiaya bu transferin hayırlı olmasını istediğini ve Beşiktaş'ın yeniden başladığı bir döneme denk gelmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Tecrübesini, yeteneğini ve bilgisini siyah-beyazlı takım için kullanıp, başarılı olmak istediğini ifade eden Uğur Boral, ''Önce gönülleri, sonra maçları kazanmayı istiyoruz. Önce taraftarın gönlünü kazanacağız, birlik olacağız, ondan sonrada başarının geleceğini düşünüyorum. Bu sezon herkesin düşündüğünün aksine çok iyi bir Beşiktaş izleteceğimize inanıyorum'' diye konuştu.

Olcay Şahan ise, Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu ve bu camia için futbol oynamanın kendisi için şeref olduğunu belirtti.

Mehmet Akgün de mutlu olduğunu ve yeni sezonda iyi bir Beşiktaş sunacaklarını ifade ederken, Oğuzhan Özyakup da, mutluluğunu dile getirerek, elinden geleni yapıp, büyük şeyler başaracaklarına inandığını söyledi.

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, yeni transferlere güvenlerinin tam olduğunu ve takımın büyük bir heyecanla yeni sezon hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Kıran, takımda kalıp kalmayacağı krize dönüşen Ricardo Quaresma ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Kıran, ''Quaresma, kadromuzda yeni sezonda düşünmediğimiz kontratlı bir oyuncumuzdur. Dolayısıyla ya uygun şartlarla kendisini elden çıkarmamız gerekir, eğer bu olmazsa, kontrat şartlarını maddi olarak yerine getirmek gerekir. Başka da yapacak bir şey yoktur. Quaresma'nın takıma dönmesi yönündeki beklentiler çeşitli kesimlerde var olabilir ama teknik heyette ve yönetim kurulunda böyle bir düşünce yoktur'' dedi.