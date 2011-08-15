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Spor

Beşiktaş 4 eksikle çalıştı İSTANBUL (A.A) 

15 Ağustos 2011 00:26

-Beşiktaş 4 eksikle çalıştı İSTANBUL (A.A) - 14.08.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rusya'nın Alania takımıyla 18 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlı takım, bugünkü antrenmanını teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde Fiyapı İnönü Stadı'nda yaparken, babası vefat eden Aurelio ile izinli Quaresma'nın yanı sıra sakat oyuncular Bebe ile Ersan çalışmaya katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve son antrenmanlarda yükleme çalışması yapan Mustafa Pektemek ise takımla birlikte çalıştı. Genç oyuncunun hazır olduğu ve Alania maçında oynayabileceği bildirildi.

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