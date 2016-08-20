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Spor

Beşiktaş: 4 Alanyaspor: 1

Son şampiyon Beşiktaş, Süper Lig'e 3 puanla başladı

20 Ağustos 2016 19:50

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bugün Alanyaspor'u konuk etti. Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 2016-2017'de aynı başarıyı göstererek üçüncü yıldızı takmayı amaçlayan siyah-beyazlılar, ilk haftayı Alanyaspor karşısında 4-1'lik galibiyetle tamamladı. 

21:45'te Vodafone Arena'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş'ın gollerini 6. dakikada Oğuzhan, 42. dakikada Olcay,  59. dakikada penaltıdan ve 78. dakikada Cenk attı. 90. dakikada Alanyaspor'un golü gelmesinin ardından hakem Barış Şimşek maçın son düdüğünü çaldı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçına, Tolga Zengin, Andreas Beck, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan, Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Cenk Tosun 11 ile çıktı.

 

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