Beşiktaş: 4 - Konya Şekerspor: 2

T24 - Ziraat Türkiye Kupası D Grubu mücadelesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan iki takımın mücadelesinde Beşiktaş sahasında TFF 2. Lig takımlarından Konya Şekerspor'u 4-2 yendi.





Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 3. ve 20. dakikada Nobre ile 16. ve 86. dakikalarda Nihat attı. Konuk ekibin gollerini ise 25. dakikada Cafercan ve 46. dakida Necip (K.K.) kaydetti.



Karşılaşma sonrasında Beşiktaş gruptaki ilk galibiyetini almış oldu ve grubunu averaj ile 4. tamamladı.





Beşiktaş ile Konya Şekerspor takımları arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası (D) grubu son maçında, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Mustafa Denizli, genç oyuncularına şans tanıdı.



Kaleyi genç Korcan Çelikay korurken, A2 takımında forma giyen Gökhan Çalışır da ilk kez (A) takım forması giydi. Ayrıca, genç Necip de ilk 11'de sahaya çıktı. Rıdvan Şimşek'i savunmanın sağında görevlendiren Denizli, A2 takımından Cumali Bişi'yi de 18 kişilik kadroya aldı.





Savunma gençlerden oluştu



Beşiktaş'ta, defansın göbeğinde genç futbolcular Gökhan Çalışır ile Necip forma giyerken, savunmanın sağında ve solunda da yine genç oyuncular Rıdvan ile İsmail görev yaptı.



Savunmanın önünde Fink ile Tabata oynarken, Holosko orta alanın sağında, Serdar Özkan solunda, Nihat ile Nobre de forvette forma giydi.





Ernst kadroda yok



Siyah-beyazlılarda, yedek kulübesinde ise Ramazan, Sivok, Bobo, Tello, Ekrem, İbrahim Toraman ve Cumali Bişi yer aldı.



Beşiktaş'ta hasta olan Yusuf, sakatlıkları süren Ferrari, Uğur ve Hakan'ın yanı sıra Ernst, Rüştü, İbrahim Üzülmez ve cezalı İbrahim Kaş kadroda yer almadı.





Tribünler boş kaldı





Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkma şansını yitiren Beşiktaş'ın, Konya Şekerspor ile oynadığı karşılaşmaya siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi.



BJK İnönü Stadı tribünleri boş kalırken, az sayıda taraftar karşılaşmayı takip edip, takımlarını destekledi.





Demirören'e tepkiler sürdü



Taraftarlar, zaman zaman da Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören'in aleyhine tezahüratlarda bulunarak, “Yeter Yıldırım Demirören yeter”, “Demirören bulunmaz eşin, Beşiktaş'ı mahvettin koltuğun için” diye tezahüratlar yaptı.



Bu arada, Konya Şekersporlu futbolcular, teknik heyet ve yedek kulübesindekilerle maç öncesi saha kenarında kenetlenerek galibiyet sözü verdi.