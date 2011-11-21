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Spor

Beşiktaş "Cim Bom"u Dolmabahçe'de sevindirmiyor İSTANBUL (A.A)

21 Kasım 2011 00:15

-Beşiktaş "Cim Bom"u Dolmabahçe'de sevindirmiyor İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci derbisinde sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ezeli rakibine karşı son yıllarda kendi evinde kolay kolay mağlup olmuyor. Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı ikinci derbiden de 1 puanla ayrıldı. Fiyapı İnönü Stadı'nda ağırladığı rakibi karşısında özellikle ilk yarıda net gollük fırsatları değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, 2-2'lik Fenerbahçe derbisinin ardından Galatasaray karşısında da ev sahibi ekip avantajını kullanamadı. Beşiktaş, bu beraberlikle Fiyapı İnönü Stadı'nda oynadığı son 4 lig maçında 3. kez puan kaybetti. Dolmabahçe'deki son 4 sınavında sadece Sivasspor'u yenebilen siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'a 2-0 yenildi, Fenerbahçe ile 2-2, Galatasaray ile de 0-0 berabere kaldı. Galatasaray ise 11. hafta sonunda puanını 19'a yükseltti. Beşiktaş karşısında elde ettiği sonuçla son 4 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı takım, 7 puan kaybetmiş oldu. Bu arada, stat dışında iki takımın taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Derbilere deplasman yasağının ardından takımlarını Fiyapı İnönü Stadı'nda destekleyemeyen sarı-kırmızılı taraftarlardan küçük bir grup, stadın hemen üstünde yer alan ve ''Beleştepe'' olarak adlandırılan yerde meşaleler yakarak, tezahürat yapınca, aynı yerde bulunan Beşiktaşlılarla arasında gerginlik çıktı. Emniyet güçleri devreye girerek olay çıkmasını engellerken, bu sırada stat içindeki Beşiktaşlı taraftarlar''Saldır Beleştepe'' diye tempo tuttu.

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