Beşiktaş 30 puanla ikinciliğe yükseldi

Turkcell Süper Lig'de 14. haftanın son maçında Beşiktaş, Sivasspor'u 1-0 yendi.

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Tello'nun golüyle Manchester United'ı 1-0'la geçen Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de karşılaştığı Sivasspor'u da aynı skorla geçerek sıralamada 30 puanla ikinciliğe yükseldi.

Sivas'ta soğuk bir havada oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 29. dakikada Bobo kaydetti. Beşiktaş bu galibiyetle 8 maçtır kazanarak yükselişini sürdürürken, zor bir dönem geçiren Sivasspor ise ligde 14. hafta sonunda 10 puanla sıralamada 16. sırada yer aldı.

Bugün oynanan bir diğer karşılaşmada ise teknik direktör Hugo Broos ile yollarını ayıran Trabzonspor, eksik oyuncularının çokluğuna rağmen Eskişehirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Eskişehirspor karşısına sportif direktör Ünal Karaman yönetiminde çıkan bordo-mavili takımda galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Selçuk ve 59. dakikada Serkan attı. Eskişehirspor'un tek golünü ise 64. dakikada Adem kaydetti.

Bu hafta fileler toplam 18 kez havalandı. Ligin 14. haftasında 5 maçta ev sahibi ekiplerin yüzü gülerken, 3 karşılaşmada deplasmana giden takımlar galip gelmesini bildi. 14. haftada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesispor-Gaziantepspor maçı beraberlikle (1-1) sonuçlandı.

Gol krallığında ise 10 golle Kayserisporlu Makukula zirvede yer alırken bu futbolcuyu 7'şer golle Galatasaray'dan Nonda ve Gaziantepspor'dan Souza takip ediyor.

Ligde 14. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 15. haftanın programı şöyle:

-14. HAFTA SONUÇLARI-

Sivasspor-Beşiktaş........................................( 0 - 1 )

Antalyaspor-Gençlerbirliği................................( 2 - 0 )

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantepspor............( 1 - 1 )

Trabzonspor-Eskişehirspor.................................( 2 - 1 )

Fenerbahçe-Kasımpaşa......................................( 1 - 3 )

Ankaragücü-Denizlispor....................................( 1 - 0 )

Bursaspor-Galatasaray.....................................( 1 - 0 )

Manisaspor-Kayserispor....................................( 0 - 1 )

Diyarbakırspor-Ankaraspor.................................( 3 - 0 )

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR: O G B M A Y AV P

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1.FENERBAHÇE 14 10 1 3 26 13 13 31

2.BEŞİKTAŞ 14 9 3 2 17 6 11 30

3.BURSASPOR 14 9 2 3 28 12 16 29

4.GALATASARAY 14 9 2 3 31 18 13 29

5.KAYSERİSPOR 14 8 4 2 22 10 12 28

6.GENÇLERBİRLİĞİ 14 6 4 4 20 15 5 22

7.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 14 6 4 4 16 22 -6 22

8.TRABZONSPOR 14 6 3 5 26 20 6 21

9.ESKİŞEHİRSPOR 14 5 6 3 18 13 5 21

10.ANTALYASPOR 14 6 2 6 19 16 3 20

11.GAZİANTEPSPOR 14 5 4 5 18 17 1 19

12.ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 18 16 2 17

13.KASIMPAŞA 14 4 3 7 19 23 -4 15

14.DİYARBAKIRSPOR 14 4 3 7 15 23 -8 15

15.MANİSASPOR 14 3 5 6 11 15 -4 14

16.SİVASSPOR 14 3 1 10 14 24 -10 10

17.DENİZLİSPOR 14 1 4 9 10 23 -13 7

18.ANKARASPOR 14 0 0 14 0 42 -42 0

-15. HAFTA PROGRAMI-

Gaziantepspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Sivasspor, Kayserispor-Bursaspor, Gençlerbirliği-Denizlispor, Eskişehirspor-Fenerbahçe, Beşiktaş-Diyarbakırspor, Galatasaray-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Trabzonspor-Ankaragücü

Not: Ankaraspor bir alt lige düşürüldüğü için Manisaspor, ligin 15. haftasında maç yapmadan 3 puanın sahibi olacak.