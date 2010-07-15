Beşiktaş: 3 Vikingur: 0

T24 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında Faroe Adaları takımı Vikingur'u 3-0 malup eden Beşiktaş'ın göllerini Nihat Kahveci (2) ve Nobre (1) attı.



Geçtiğimiz sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Erhan Güven defansın sağında görev alırken, Schuster defansın göbeğinde Sivok ve İbrahim Toraman'a şans tanıdı. Ferrari ise sürpriz bir şekilde ilk 18'de yer almamıştı.



Sol bekte ise yılların eskitemediği İbrahim Üzülmez yine fyormasını kapmıştı.



Orta sahada tek ön libero ile çıkan Schuster, zayıf rakip karşısında Tabata, Delgado, Quaresma,



Nihat Kahveci ve Bobo gibi hücum gücü çok yüksek oyuncularla çıkmıştı.



Dakikalar 19'u gösterdiğinde Delgado'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Tabata'nın ortasında geçtiğimiz sezon beklentileri boşa çıkaran Nihat mükemmel bir kafa vuruşuyla taraftara "bu sezon bende varım" mesajını veriyordu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



İlk yarı boyunca deyim yerindeyse tek kale oyun ortaya koyan Beşiktaş, kalesinde sadece devrenin sonuna doğru bir pozisyon yaşamış ve bu pozisyonu da kaleci Hakan Arıkan başarılı bir şekilde kontrol ediyordu.



Devre 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.



Siyah-beyazlı ekip ikinci yarıya, ilk yarıdaki onbiri ile başladı.



Yine zayıf rakibi önünde çok etkili olan Beşiktaş, ikinci golünü de 65. dakikada yine Nihat Kahveci ile buldu ve skoru 2-0 oldu.



78. dakikada kazanılan penaltı atışında tribünlerin büyük desteğini alan Quaresma direğin üzerinden dışarıya attı.



89. dakikada penaltı atışından yararlanamayan Quaresma, soldan ortaladı, Bobo kafayla indirdi ve kale içinde bomboş durumda bulunan Nobre skoru 3-0 yaptı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 3-0 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: BJK İnönü

Hakemler: Igor Egorov, Vladislav Khoodeev, Andrey Malorodov (Rusya)

Beşiktaş: Hakan, Erhan, Sivok, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Nihat (Dk. 83 Nobre), Ernst (Dk. 73 Ekrem), Delgado (Dk. 82 Necip), Tabata, Quaresma, Bobo

Vikingur: Turi, Bardur Hansen, Niclasen, Erlink Jacobsen, Hanus Jacobsen, Vatnhamar (Dk. 88 Petersen), Sam Jacobsen, Stankovic, Klettskard (Dk. 75 Olsen), Djurhuus (Dk. 46 Bartalstovu), Justinissen

Goller: Dk. 19 ve 65 Nihat, Dk. 89 Nobre (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Dk. 26 Jorgin, Dk. 88 Vatnhamar (Vikingur), Dk. 90 İbrahim Toraman (Beşiktaş)





