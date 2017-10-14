Beşiktaş 3 maçta kaybedilen 8 puanı sorguluyor

Futbolcular maç mı seçiyor !

Yeni transferler faydalı olamadı

Oğuzhan Özyakup kötü Beşiktaş kötü

Maçları 11 kişi tamamlamakta zorlanıyor

Şenol Güneş\'e yardımcı hoca lazım mı ?

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -(DHA) 10 kişi kaldığı maçta Gençlerbirliği\'ne 2-1 yenilen Beşiktaş son üç haftada 8 puan kaybetti.

3 maça çıkan kaybetme serisi aynı zamanda Şenol Güneş\'in Beşiktaş teknik direktörlüğündeki en uzun seri olurken Siyah Beyazlı camia ligteki kötü gidişin sebeplerini arıyor.

FUTBOLCULAR MAÇ MI SEÇİYOR !

Ligteki kötü gidişe rağmen kaybedilen maçların hemen ertesinde, Şampiyonlar liginde alınan galibiyetler ve oynanan futbol akla ilk olarak futbolcuların maç seçip seçmediği sorusunu getiriyor.

Şampiyonlar ligindeki ilk maç olan Porto maçı öncesinde K.Karabük deplasmanına giden Siyah Beyazlılar sezonun (ilk) en kötü futbolunu Karabük\'te sergilemişti.Ancak 10 kişi ile alınan 1-0\'lık galibiyet ve peşinden gelen Porto maçındaki muhteşem oyun \'sezon içinde bu tip maçlar olur\' şeklinde geçiştirildi.3 kırmızı kart,teknik direktörün tribüne gönderilmesi ve 2-1\'lik mağlubiyetle oldukça yıpratıcı geçen Fenerbahçe maçından sonra çıkılan Leipzig maçında da yine bambaşka bir Beşiktaş vardı.Sanki 3 gün önce öyle bir maç oynamamış gibi sahaya çıkan futbolcuların mükemmel bir oyun sonrası 2-0 kazanması da sonucu hakeme bağlanan Fenerbahçe mağlubiyetini unutturdu.Trabzonspor maçındaki puan kaybı ise teknik direktörsüz ve 3 as oyuncunun olmamasına bağlandı.

Ancak K.Karabük ve Fenerbahçe maç haftalarında olduğu gibi Gençlerbirliği maçı haftasında da Şampiyonlar Ligi maçı olması dün geceden itibaren \'oyuncuların maç seçip seçmediği\' sorusunun çok yoğun bir şekilde sorulmasına yol açmış durumda.Salı akşamı Şampiyonlar liginde Monaco deplasmanına çıkacak olan oyuncuların akıllarının, Gençlerbirliği\'nde değil Monaco\'da olduğu fikri mağlubiyetin en büyük etkeni olarak dün akşam tabelaya yazıldı.

YENİ TRANSFERLER FAYDALI OLAMADI

Bu sezonki en büyük hedefi \'Şampiyonlar Liginde gruptan çıkmak\' olarak koyan yönetim ve teknik heyetin lig yarışındaki en büyük güvenceleri de yaptıkları transferlerdi.

Pepe, Negredo, Lens, Medel, Orkan Çınar transferleri ve Caner\'in bonservisinin alınmasıyla çok alternatifli bir kadro kuran yönetim her iki kulvarı rahatlıkla götürmeyi amaçladı.Bu amaç Şampiyonlar Ligi\'nde ilk iki maçta yerine gelse de ligte tam tersi oldu.Yeni transferlerden sadece Pepe tecrübesini konuşturduğu performansıyla şu ana kadar takımın en iyi futbolcularından biri oldu.Orkan Çınar lig ve Avrupa\'da hiç süre alamazken Negredo, Lens ve Medel bekleneni henüz veremedi.Büyük umutlarla alınan İspanyol golcü Negredo hem ilk onbir, hem de sonradan girdiği maçlarda gol atma başarısını gösteremedi.Fakat Negredo\'nun ilk onbir oynadığı 3 maçın 2\'sinin sezonun en kötü maçları olan K.Karabükspor ve Gençlerbirliği maçlarına denk gelmesi İspanyol golcüsünün büyük şanssızlığı olarak göze çarptı.2-2 berabere biten Trabzonspor maçı da dahil sahada kaldığı zamanlarda kanat oyuncularının diğer maçlara nazaran ceza sahasına neredeyse hiç orta yapmaması da Negredo\'nun bir çok maçı neredeyse pozisyona girmeden tamamlamasına sebep oldu.

Trabzonspor maçında bir gol atan Lens ve ilk onbir oynadığı üç maçta üç sarı kart görerek oyunculuğundan çok hırçınlığıyla göze batan Gary Medel de henüz yönetim ve teknik heyetin beklentilerini karşılayan bir performans ortaya koyamadılar.

OĞUZHAN KÖTÜ BEŞİKTAŞ KÖTÜ

Son iki sezonunun Beşiktaş adına en önemli iki ismi hiç şüphesiz Oğuzhan ve Atiba.

Geçen sezonun sonlarında çok ciddi sıkıntılar yaşayan Atiba bu sezon kendini tamamen toparlamış olsa da aynı şeyleri Oğuzhan için söylemek mümkün değil.Bu sezon ligte sadece Bursaspor , K.Karabükspor ve Fenerbahçe maçlarını 90 dakika ile tamamlayan Oğuzhan henüz golle tanışamadı ve sadece 1 asistte kaldı.Şampiyonlar Liginde ise iki maça da 11\'de başlayan Oğuzhan, Porto maçında 65 dakika sahada kalırken Leipzig maçını 90 dakika ile tamamladı.Oğuzhan\'ın bu maçlarda da gol ve asisti bulunmuyor.

Tüm orta saha ve hücum organizasyonlarını iki sezondur büyük bir başarı ile yapan ve Siyah Beyazlıların hücumuna yön veren isim olan Oğuzhan\'ın performansındaki bu düşüş Beşiktaş\'ın kayıplarındaki etkenlerden biri olarak göze çarpıyor.

MAÇLARI 11 KİŞİ TAMAMLAMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş\'ın ligteki kötü gidişine bu sezon çok fazla kart görmesi de eklenebilecek sebeplerden birisi.

Daha 8. haftada 20 sarı ve 5 kırmızı karta ulaşan Siyah Beyazlı futbolcular adeta rekora koşuyor.4.haftada K.Karabükspor maçında ilk kırmızı kartı gören Kara Kartallar, Fenerbahçe derbisinde de 3 kırmızı kart gördü.Dün akşam Babel\'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra gördüğü kırmızı kart bu sezon görülen 5. kırmızı kart oldu ve Beşiktaş 8 maçın sadece 5\'ini 11 kişi ile tamamlayabildi.

ŞENOL GÜNEŞ\'E YARDIMCI HOCA LAZIM MI ?

Kötü gidişe çok net bir bahane sayılmayacak olsa bile Tamer Tuna\'nın Göztepe\'ye teknik direktör olmasından sonra yardımcı hoca istemeyen Şenol Güneş\'in bu konuda geri adım atmasının gerektiği de camia da konuşulan konulardan birisi.

Tamer Tuna\'nın iki sezonda Şenol Güneş\'in yükünü çok büyük oranda hafiflettiğini düşünenler camia içinden gelen, eski futbolculardan birinin mutlaka Şenol Güneş\'in yardımcısı olması gerektiğini savunuyorlar.