-BEŞİKTAŞ 3 MAÇ SONRA GALİP İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Beşiktaş, Sivasspor'u 2-1 yenerek, Spor Toto Süper Lig'deki 3 maçlık yenilgi serisine son verip galibiyetle tanıştı. Ligin 6. haftasında 25 Eylül'de Medical Park Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra, deplasmanda Trabzonspor'a 1-0, İstanbul'da Manisaspor'a 3-2 ve son olarak da deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, üst üste 3 yenilginin ardından Sivasspor'u FİYAPI İnönü Stadı'nda 2-1 yenip taraftarlarına 1 ay sonra ligde galibiyet sevinci yaşattı. -SİVASSPOR'U İSTANBUL'DA İLK KEZ YENDİ- Beşiktaş, ligde tarihinde ilk kez Sivasspor'u İstanbul'da yenmeyi başardı. FİYAPI İnönü Stadı'nda daha önce oynanan 5 maçtan 3'ünü Sivasspor kazanırken, 2'si ise berabere bitmişti. Siyah-beyazlılar, bu akşam aldıkları galibiyetle, rakibi karşısında evinde ilk kez 3 puan aldı. Beşiktaş ile Sivasspor arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç --------- -------------------- ----- 2005-2006 Beşiktaş - Sivasspor 0 - 1 2006-2007 Beşiktaş - Sivasspor 0 - 1 2007-2008 Beşiktaş - Sivasspor 1 - 2 2008-2009 Beşiktaş - Sivasspor 1 - 1 2009-2010 Beşiktaş - Sivasspor 2 - 2 2010-2011 Beşiktaş - Sivasspor 2 - 1 -BOBO, LİGDEKİ 7. GOLÜNÜ ATTI- Sivasspor karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan Bobo, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye, toplamdaki gol sayısını ise 13'e çıkardı. Ligde gol krallığında 7 golle ilk sırada yer alan Fenerbahçeli Niang'ı yakalayan Bobo, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol attı. Bobo, 80. dakikada yerini Fatih Tekke'ye bırakırken, taraftarlardan büyük alkış aldı. -NECİP'İN LİGDEKİ İLK GOLÜ- Beşiktaş'ın genç futbolcusu Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla ligdeki ilk golüne Sivasspor maçında ulaştı. Necip, 23. dakikada attığı golle, ligdeki ilk, resmi maçlardaki 2. golünü atmış oldu. Genç futbolcu, ilk resmi golünü ise bu sezon HJK Helsinki ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında atmıştı. Bu arada karşılaşmanın 67. dakikasında verdiği hatalı pasla Sivasspor'un gol atmasına neden olan Necip büyük bir üzüntü yaşarken, siyah-beyazlı taraftarlar lehine tezahürat yapıp genç futbolcuya moral verdi. -LİGDE ÜST ÜSTE 6. MAÇINDA DA GOL YEDİ- Sivasspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de üst üste 6. maçında da kalesinde gol gördü. Ligin 4. haftasında 4-0 galip geldiği Ankaragücü maçından bu yana oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapayamayan siyah-beyazlılar, bu geleneği Sivasspor karşısında da sürdürdü. Beşiktaş, Ankaragücü maçından sonra oynadığı 6 maçta kalesinde 8 gol görürken, 2'sini kazandı, 1'inde berabere kaldı, 3'ünde de yenildi. Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, daha sonra Medical Park Antalyaspor'u 2-1 yendi. Trabzonspor'a 1-0, Manisaspor'a 3-2, Kayserispor'a da 1-0 mağlup olan Beşiktaş, son olarak da bu akşam Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. -GUTI İLE KEITA...- Karşılaşmanın ikinci yarısında bir pozisyonun ardından Beşiktaşlı Guti ile Sivassporlu Keita arasında gergin anlar yaşandı. İki futbolcu arasındaki ikili mücadelede hakem Tolga Özkalfa devam kararı verirken, yerde kalan Guti daha sonra kalkarak, ayağına basan Keita'ya doğru koştu. İki futbolcunun itişmesinin ardından Keita yerde kaldı. Hakem Özkalfa da pozisyon sonrası Guti'ye sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar da kendisini yere bıraktığı için Keita'ya tepki gösterdi. Bu arada maçın 81. dakikasında bir pozisyonda hakeme sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Schuster, elindeki pet şişeyi sert bir şekilde yere vurdu. Pet şişe yere çarptıktan sonra sahanın içine düştü. -İKİNCİ YARI SERT GEÇTİ- Karşılaşmanın ilk yarısında sadece 1 futbolcu sarı kart görürken, sert geçen ikinci yarıda ise hakem 5 kez sarı kartına başvurdu. İkinci yarıda oyun sık sık faullerle kesilirken, Sivasspor'dan 4, Beşiktaş'tan da 1 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı. -PROTOKOL TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK- Sivasspor'un maçın 90+3. dakikada kaçırdığı mutlak golün ardından protokol tribünü ve önündeki özel bölümde gerginlik yaşandı. Kaçan golün ardından protokol tribünün önündeki kısımda oturan Sivasspor kafilesinden bazı kişilere siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Olaya protokol tribününden de bazı kişiler katılırken, güvenlik güçleri bu bölümde bir çember oluşturarak taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Maçın bitimiyle birlikte taraftarlar tribünü boşaltırken, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Odyakmaz ve yöneticiler de olaylar yatışana kadar protokol tribününde kaldı. Taraftarların çıkmasının ardından da olaylar yatıştı.