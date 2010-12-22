Beşiktaş: 3 - Konya Torku Şekerspor: 2

T24 - Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş cezası nedeniyle tarafsız ve seyircisiz maçta Konya Torku Şekerspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.



Karşılaşmada 3-0 öne geçip rahatlayan daha sonrasında rakibinin üst üste attığı 2 gol, siyah beyazlı ekibe korku dolu anlar yaşattı. Ancak, hakemin maçın bitiş düdüğünü çalmasıyla beraber Beşiktaş derin bir oh çekti. B Grubu'nda ilk maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a 1-0 mağlup olan siyah beyazlılar grupta ilk 3 puanını elde etti. Mardan Antalyaspor Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 10. dakikada Mehmet Aurelio, 44. dakikada Guti ve 61. dakikada Fink attı. Konya Torku Şekerspor'un gollerini ise 73.dakikada Hasan ve 82. dakikada Yusuf kaydetti.





Kartal'ın cezası tamamlandı



Beşiktaş, Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle aldığı 2 maç tarafsız sahada seyircisiz oynama cezasını, Konya Torku Şekerspor ile Antalya'da yaptığı Ziraat Türkiye Kupası maçında tamamladı. Beşiktaş, daha önce de Gaziantepspor ile Spor Toto Süper Lig'de yaptığı maçı yine Antalya'da seyircisiz oynamıştı. Mardan Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Konya Torku Şekerspor maçını izlemeye, Beşiktaş yönetiminden sadece Fahrettin Cüroğlu, Ahmet Akpınar ve Doğan Küçükemre geldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, genç oyuncu Furkan Şeker'i ilk kez 11'e alırken, bir diğer genç oyuncu Atınç Nukan'ı da 16 kişilik maç kadrosuna dahil etti. Maçı Hakan Özkan, Aleks Tasçıoğulu ve Orkun Aktaş hakem üçlüsü yönetiyor.





