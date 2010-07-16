-BEŞİKTAŞ: 3 - VİKİNGUR: 0 İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Faroe Adaları temsilcisi Vikingur'u 3-0 yenerek tur için avantaj yakaladı. Beşiktaş, ikinci yarıda da kendisine daha fazla gol getirecek tempoyu yakalayamadı. Biraz Quaresma ile hareketlenen siyah-beyazlı ekip, Nihat'ın bitiriciliğiyle golleri buldu. Maç boyunca hücum yapamayan rakibi karşısında savunmada çok rahat bir oyun çıkaran Türk temsilcisi, 77. dakikada Quaresma ile de bir penaltı atışından yararlanamadı. Ancak 89. dakikada Nobre ile bir gol daha bulan siyah-beyazlı ekip, tempolu oynamasa da tur için kendisine yetecek farkı yakaladı ve rakibini 3-0 yendi. 50. dakikada Nihat'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde topla buluşan İbrahim Toraman, kafayla sert vurdu. Yerden seken meşin yuvarlağı kaleci çizgi üzerinde uzaklaştırırken, savunma daha sonra tehlikeyi savuşturdu. 54. dakikada Tabata'nın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Nihat'ın bekletmeden yerden sert şutunda, kaleci Turi yatarak meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 63. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Tabata, rakibini geçip sert vurdu, ancak meşin yuvarlak kaleciden döndü. Daha sonra Beşiktaş, Delgado ile organize olmak isterken top taca çıktı. 65. dakikada Beşiktaş yine organize gelerek 2. golü buldu. Sağdan gelişen atakta savunmanın arkasına kaçan Erhan, meşin yuvarlağı ceza alanı içinde yakalayıp, bekletmeden Nihat'a bıraktı. Bu oyuncu da dönerek yerden sert vurdu ve top bir kez daha Vikingur ağlarına gitti: 2-0. 77. dakikada Quaresma'nın ara pasında ceza alanı içinde son çizgide topla buluşan Ekrem, meşin yuvarlağı Bobo'ya vermek isterken, Erlink Jacobsen'nin elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakika içinde penaltı atışını kullanan Quaresma, kötü bir vuruşla topu üstten auta atınca Beşiktaş, farkı 3'e çıkarma fırsatını yitirdi. 86. dakikada Necip'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Quaresma, rakibinden geçip sert vurdu, ancak savunma meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı. 87. dakikada İbrahim Üzülmez'in ortasında topla buluşan Bobo, yerden sert vurdu, savunmadan seken meşin yuvarlak kale direğine çarparak kornere gitti. 89. dakikada Beşiktaş'ın soldan kullandığı korner atışında Quaresma'nın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Bobo, meşin yuvarlağı sert bir şekilde kafayla Nobre'nin önüne bıraktı. Nobre de altıpasta boş pozisyonda meşin yuvarlağı kafayla filelere atarak farkı 3'e çıkardı: 3-0. Beşiktaş, karşılaşmayı 3-0 kazandı. Stat: BJK İnönü Hakemler: Igor Egorov xxx, Vladislav Khoodeev xxx, Andrey Malorodov xxx (Rusya) Beşiktaş: Hakan xx, Erhan xx, Sivok xx, İbrahim Toraman xx, İbrahim Üzülmez xxx, Nihat xxx (Dk. 83 Nobre xx), Ernst xx (Dk. 73 Ekrem xx), Delgado xx (Dk. 82 Necip x), Tabata xx, Quaresma xxx, Bobo xx Vikingur: Turi xx, Bardur Hansen x, Niclasen xx, Erlink Jacobsen xx, Hanus Jacobsen x, Vatnhamar x (Dk. 88 Petersen x), Sam Jacobsen x, Stankovic xx, Klettskard x (Dk. 75 Olsen x), Djurhuus x (Dk. 46 Bartalstovu x), Justinissen xx Goller: Dk. 19 ve 65 Nihat, Dk. 89 Nobre (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 26 Jorgin, Dk. 88 Vatnhamar (Vikingur), Dk. 90 İbrahim Toraman (Beşiktaş)