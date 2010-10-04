T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ 26. SIRAYA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2010 15:45

-BEŞİKTAŞ 26. SIRAYA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) eylül ayı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde Beşiktaş, önemli bir yükseliş göstererek 26. sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, IFFHS tarafından aylık periyotlarla açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde önemli bir çıkışa imza atmayı başardı.  Ağustos ayı değerlendirmesinde, sıralamada ilk 100 içinde bulunan 3 Türk takımından biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerisinde 52. sırada bulunan Beşiktaş, eylül ayı değerlendirmesinde ise 26 basamak birden yükselerek, her iki ezeli rakibini de geçti ve 26. oldu. -İKİ AYDA 70 SIRA YÜKSELDİ- ''Kara Kartal'', IFFHS'nin değerlendirmesinde hızlı yükselişini sürdürürken, elde edilmesi zor bir yükseliş grafiğine imza atmış oldu. Henüz temmuz ayında, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin 96. sırasında bulunan Beşiktaş takımı, ağustos ayında 44 sıra, eylül ayında ise 26 sıra atlayıp, 70 basamaklık bir çıkış göstererek  26. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan, Avrupa kupalarına veda etmelerinin ardından, ligde de istikrarsız sonuçlara imza atan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları, eylül ayı değerlendirmesinde düşüşlerini sürdürdüler. Geride kalan ayda 43. durumda bulunan Fenerbahçe 50.'liğe, 48. sırada bulunan Galatasaray 60.'lığa düşerken, Türk ekiplerinden Trabzonspor 195., Burssapor 228. ve Antalyaspor ise 330. sırada yer aldılar. -ZİRVE YİNE INTER'İN- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasının zirvesinde, İtalya'nın güçlü ekibi Inter yer almayı sürdürdü. Geride kalan aya göre ilk 4 sıranın değişmediği değerlendirmenin ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin durumu şöyle: /* Sıra (Eski)   Kulüp            Ülke       Puan  ---------------------------------------------- 1-  (1.)     Inter           İtalya       300 2-  (2.)     Barcelona       İspanya      279 3-  (3.)     Bayern Münih    Almanya      260 4-  (4.)     Chelsea         İngiltere    232 5-  (9.)     Estudiantes     Arjantin     231 6-  (5.)     Liverpool       İngiltere    227 7-  (7.)     Atletico Madrid İspanya      224 8-  (6.)     Anderlecht      Belçika      221     (9.)     Internacional   Brezilya     221 10- (13.)    Roma            İtalya       216 26- (52.)    Beşiktaş        Türkiye      186 50. (43.)    Fenerbahçe      Türkiye      160 60. (48.)    Galatasaray     Türkiye      150,5 195. (177.)  Trabzonspor     Türkiye       90,5 228. (221.)  Bursaspor       Türkiye       83 330. (351.)  Antalyaspor     Türkiye       68,5 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24