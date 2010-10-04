-BEŞİKTAŞ 26. SIRAYA YÜKSELDİ İSTANBUL (A.A) - 04.10.2010 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) eylül ayı ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde Beşiktaş, önemli bir yükseliş göstererek 26. sırada yer aldı. Spor Toto Süper Lig ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş, IFFHS tarafından aylık periyotlarla açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde önemli bir çıkışa imza atmayı başardı. Ağustos ayı değerlendirmesinde, sıralamada ilk 100 içinde bulunan 3 Türk takımından biri olan ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gerisinde 52. sırada bulunan Beşiktaş, eylül ayı değerlendirmesinde ise 26 basamak birden yükselerek, her iki ezeli rakibini de geçti ve 26. oldu. -İKİ AYDA 70 SIRA YÜKSELDİ- ''Kara Kartal'', IFFHS'nin değerlendirmesinde hızlı yükselişini sürdürürken, elde edilmesi zor bir yükseliş grafiğine imza atmış oldu. Henüz temmuz ayında, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin 96. sırasında bulunan Beşiktaş takımı, ağustos ayında 44 sıra, eylül ayında ise 26 sıra atlayıp, 70 basamaklık bir çıkış göstererek 26. sırada kendisine yer buldu. Öte yandan, Avrupa kupalarına veda etmelerinin ardından, ligde de istikrarsız sonuçlara imza atan Fenerbahçe ve Galatasaray takımları, eylül ayı değerlendirmesinde düşüşlerini sürdürdüler. Geride kalan ayda 43. durumda bulunan Fenerbahçe 50.'liğe, 48. sırada bulunan Galatasaray 60.'lığa düşerken, Türk ekiplerinden Trabzonspor 195., Burssapor 228. ve Antalyaspor ise 330. sırada yer aldılar. -ZİRVE YİNE INTER'İN- IFFHS Dünyanın En İyi Futbol Takımları sıralamasının zirvesinde, İtalya'nın güçlü ekibi Inter yer almayı sürdürdü. Geride kalan aya göre ilk 4 sıranın değişmediği değerlendirmenin ilk 10 takım ve Türk ekiplerinin durumu şöyle: /* Sıra (Eski) Kulüp Ülke Puan ---------------------------------------------- 1- (1.) Inter İtalya 300 2- (2.) Barcelona İspanya 279 3- (3.) Bayern Münih Almanya 260 4- (4.) Chelsea İngiltere 232 5- (9.) Estudiantes Arjantin 231 6- (5.) Liverpool İngiltere 227 7- (7.) Atletico Madrid İspanya 224 8- (6.) Anderlecht Belçika 221 (9.) Internacional Brezilya 221 10- (13.) Roma İtalya 216 26- (52.) Beşiktaş Türkiye 186 50. (43.) Fenerbahçe Türkiye 160 60. (48.) Galatasaray Türkiye 150,5 195. (177.) Trabzonspor Türkiye 90,5 228. (221.) Bursaspor Türkiye 83 330. (351.) Antalyaspor Türkiye 68,5 */