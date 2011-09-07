-Beşiktaş 2.5 yaş gençleşti İSTANBUL (A.A) - 07.09.2011 - Yeni sezon için takıma genç oyuncular transfer eden Beşiktaş, geçen sezona oranla 2.5 yaş daha gençleşti. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 28.52 yaş ortalamasıyla oynayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise 26.13 yaş ortalamasına sahip olan bir takımla mücadele edecek. Geçen sezon yaşları 30'un üzerinde olan Guti, Simao, Aurelio gibi transferler yapan siyah-beyazlılar, bu sezon ise ağırlıklı olarak 23 yaş altı futbolcuları takıma katarak kadrosunu gençleştirdi. Beşiktaş'ta takımın en yaşlı futbolcusu kaleci Rüştü Reçber oldu.38 yaşındaki Rüştü'yü, 35 yaşındaki Guti Hernandez ve 34 yaşındaki Mehmet Aurelio izliyor. Takımın en genç futbolcusu ise 18 yaşındaki Atınç Nukan olurken, yeni transfer Portekizli Julio Regufe Alves de 20 yaşıyla Atınç'ı takip etti. Takımın en yaşlısı Rüştü ile en genci Atınç arasında 20 yaşlık fark da dikkati çekti. Beşiktaş'ın 29 kişilik kadrosunda 30 yaş ve üzerinde 8 futbolcu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda, Rüştü Reçber (38), Guti Hernandez (35), Mehmet Aurelio (34), Simao Sabrosa (32), Fabian Ernst (32), Ekrem Dağ (31), İbrahim Toraman (30) ve Edu (30) 30 yaş ve üzerinde futbolcular olarak dikkat çekti. Beşiktaş'ta, bu sezon kadroya katılan 10 futbolcunun yaş ortalaması 23.6 oldu. 30 yaşındaki Edu ve 29 yaşındaki Egemen Korkmaz dışındaki futbolcular 25 yaşın altında futbolculardan oluştu. Yeni transferlerden Alves 20, Burak Kaplan ve Bebe 21, Sidnei ve Tanju Kayhan 22, Veli Kavlak ve Mustafa Pektemek 23, Mehmet Akyüz ise 25 yaşında.