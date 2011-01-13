-BEŞİKTAŞ 2011'E GALİBİYETLE BAŞLADI MANİSA (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda Manisaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş, 2011'in ilk resmi maçını galibiyetle tamamladı. Manisaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında yeni transferleri Almeida ve Simao'yu ilk 11'de oynatan Beşiktaş, Manisaspor'u 3-2 yenmeyi başardı. Siyah beyazlı ekip, böylece 2011'in ilk resmi maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki ilk resmi maçlarını da galip tamamlayan Beşiktaş, geçen yılın ilk maçında ise Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Sezon başında sakatlığı nedeniyle sözleşmesi dondurulan Sivok, bu sezon ilk kez giydiği Beşiktaş formasıyla takımının ilk golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, siyah beyazlı formayla son golünü geçen sezon 21 Şubat 2010'da İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray maçında atmıştı. Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Nobre ise Türkiye Kupası'ndaki 15. golüne ulaştı. Siyah beyazlı ekibin galibiyet golünü atan Guti ise bu sezon 5. penaltı golünü kaydetti. Yıldız oyuncu daha önce ligdeki Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Galatasaray maçlarında penaltıdan gol atmıştı. Guti, Mersin İdmanyurdu ve Konya Torku Şekerspor maçlarının ardından bu sezon kupadaki 3. golünü kaydetti.