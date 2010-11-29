-BEŞİKTAŞ 2010'DAKİ İLK ''BÜYÜK'' MAÇINI KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, 2010 yılında ilk ''büyük'' maçını kazandı. Siyah-beyazlılar, ligde şampiyonluk yaşayan rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor ile 2010 yılında yaptığı 6 lig maçından 3'ünü yitirmiş, 3'ünde berabere kalmış, 3 gol atıp, 6 golü kalesinde görmüştü. Siyah-beyazlıların 2. golünü atan Mert Nobre, kariyerinde Galatasaray filelerine 7. golünü gönderdi. Bobo ve Quaresma'nın sakatlığı nedeniyle forma şansı bulan 30 yaşında ve 1.83 metre boyundaki Brezilya asıllı futbolcu, 3'ü Fenerbahçe, 4'ü de Beşiktaş'ta olmak üzere Galatasaray filelerini toplam 7 kez havalandırdı. Mert Nobre'nin Galatasaray'a gol attığı 7 maçın 6'sını oynadığı takımlar kazandı, 1'i ise berabere sonuçlandı. Bu sezon ligde 11. maçında 4 gole ulaşan Nobre, ligde daha önceki golünü 11 Eylülde Ankaragücü filelerine göndermişti. -PENALTI GOLLERİ Galatasaray ile Beşiktaş arasında son yıllarda yapılan lig derbilerine penaltı golleri damgasını vuruyor. Ezeli rakipler arasında ligde yapılan son 14 maçtan 6'sında penaltı golleri sonuçlar üzerinde belirleyici etki yaptı. Galatasaray, 2008-2009 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan derbiyi 4-2 kazanırken, sarı-kırmızılı takımın golcüsü Milan Baros, 3 golünden 2'sini penaltıdan kaydetti. Bu akşam da Beşiktaş, Guti'nin golüyle 1-0 öne geçerken, derbiyi 2-1 kazanmayı başardı. Bu arada, iki takım arasında son dönemde yapılan 2 maçta Galatasaray penaltı atışlarından yararlanamadı. 19 Eylül 2004 tarihinde BJK İnönü Stadı'ndaki lig maçında Hakan Şükür, 7 Mayıs 2006 tarihinde yine Dolmabahçe'deki lig maçında da Necati Ateş, penaltı vuruşlarını gole çeviremedi. -GALATASARAY'IN ALİ SAMİ YEN'DEKİ 4. YENİLGİSİ Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray, bu sezon Ali Sami Yen Stadı'nda yaptığı 7. lig maçında 4. kez yenildi. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren sarı-kırmızılı ekip, kendi evindeki 7 lig maçında sadece 3 kez kazanırken, toplam 9 gol atıp, kalesinde ise 12 gol gördü. -DEPLASMANDA BEŞİKTAŞ- Beşiktaş ise bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, 2'sini yitirdi. Rakip sahalardaki maçlarda toplam 10 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü. Bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'ndaki 7 lig maçında 10 gol yiyen ''Kara Kartallar'', deplasmandaki maçlarda kalesini daha iyi savundu. Beşiktaş'ın deplasman maçlarında en golcü ismi Guti oldu. İspanyol yıldız, hepsi de penaltılardan olmak üzere rakip sahadaki maçlarda 4 kez takımına gol sevinci yaşattı. -BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU GUTİ- Beşiktaşlı futbolcu Guti Hernandez, Galatasaray karşısında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. İspanyol futbolcu, maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, son yıllarda Galatasaray'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda kazanamadıklarını belirterek, ''Aldığımız galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Galatasaray gibi bir takıma karşı son yıllarda burada kazanamıyorduk. Bunun devamında tekrar bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum'' dedi. Performansıyla ilgili bir soru üzerine Guti, ''Maç sonunda Galatasaray tribünleri de bizi alkışladı. Her iki takımın sahada gösterdiği emeği, mücadeleyi gördüklerini düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Elinde formasıyla yayına katılan Guti, formayı Galatasaraylı futbolcu Arda'ya vermek istediğini belirterek, ''Arda'ya daha önce söz vermiştim. Özellikle bugün vermek istedim. Maçta formalarımızı değiştiririz diye düşünmüştüm. Ama bu mümkün olmadı. Ben de sizin aracılığınızla bu formayı ona veriyorum. En yakın zamanda da Arda'nın formasını kendim için istiyorum. Kendisinin en yakın zamanda sahalara dönmesini diliyorum. Çünkü Türk futbolu için önemli bir oyuncu'' diye konuştu.