Beşiktaş 12.5 milyon Euro'yu cebine koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, oynadığı maçlar sonucunda hak ettiği paranın yarısını UEFA’dan alarak kasasına koydu.

Vatan’ın haberine göre; oynadığı 4 maçta mağlubiyet almayan siyah-beyazlılar şu ana dek Devler Ligi arenasında verdiği mücadelenin karşılığında 23 milyon Euro kazanmayı hak etti.



Bunun 12.5 milyon Euro'sunu UEFA'dan tahsil eden Kartal'ın önünde sadece performans geliri olarak kazanılabilecek 6 milyon Euro daha bulunuyor.

Grupta aldığı her puanın karşılığında 500 bin Euro kazanan Beşiktaş, eğer tur atlarsa 5.5 milyon Euro daha almayı garantileyecek.