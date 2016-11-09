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Spor

Beşiktaş 12.5 milyon Euro'yu cebine koydu

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş şu ana kadar hak ettiği paranın yarısını UEFA'dan aldı

09 Kasım 2016 14:58

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, oynadığı maçlar sonucunda hak ettiği paranın yarısını UEFA’dan alarak kasasına koydu.

Vatan’ın haberine göre; oynadığı 4 maçta mağlubiyet almayan siyah-beyazlılar şu ana dek Devler Ligi arenasında verdiği mücadelenin karşılığında 23 milyon Euro kazanmayı hak etti.

Bunun 12.5 milyon Euro'sunu UEFA'dan tahsil eden Kartal'ın önünde sadece performans geliri olarak kazanılabilecek 6 milyon Euro daha bulunuyor.

Grupta aldığı her puanın karşılığında 500 bin Euro kazanan Beşiktaş, eğer tur atlarsa 5.5 milyon Euro daha almayı garantileyecek. 

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