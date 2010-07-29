Beşiktaş: 1 Viktoria Plzen: 1

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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. Hakan Arıkan'ın yıldızlaştığı maçta, Delgado'nun penaltıdan attığı gol ile avantajlı bir skorla Istanbula dönen temsilcimiz, turu ikinci maça bıraktı. NTVspor'un haberi;Maça Viktoria Plzen iyi başladı. Özellikle Beşiktaş'ı kontrataklar ile çok zorlayan Çek ekibinin oyuncuları, Hakan Arıkan ile sık sık karşı karşıya kaldı. Beşiktaş'ta oldukça ofansif bir kadroyu sahaya süren Schuster'in Ernst'i orta sahada tek başına oynatması, siyah-beyazlıların defansta az adamla yakalanmasına sebep oldu.Maçın ilk tehlikeli atağı henüz 2. dakikada Plzen'den geldi. Pavel Horvath ceza sahası içinde bir anda topu önünde buldu. Plase bir vuruş ile golü arayan futbolcunun vuruşunu kaleci Hakan çelmeyi başardı. İlk 5 dakikadaki Viktoria Plzen baskısını atlatan Beşiktaş, bu dakikadan sonra daha iyi top çevirmeye başladı. Ancak takım halinde iyi kapanan Çek ekibi, Beşiktaş'a boşluk bırakmayınca ataklar sonuçsuz kaldı.Dengeli giden maç, 20. dakikadan sonra müthiş bir Plzen baskısı dönüştü. Sağlı sollu ataklarla temsilcimizi bunaltan Çek ekibi, aradığı golü 28. dakikada buldu. Pavel Horvath sağ kanattan serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasının hemen dışına açılan topa bomboş pozisyonda güzel bir plase vuruşu yapan Limbersky, Viktoria Plzen'i öne geçiren golü kaydetti.Maçta bir türlü istediği ritmi tutturamayan temsilcimiz, golden sonra da kendine gelemedi. Bu dakikalarda yıldızlaşan Hakan Arıkan, farkın daha da artmasına engel oldu. Beşiktaş, maçtaki en ciddi gol pozisyonunu 41. dakikada buldu. Kazanılan serbest vuruşa sert vuran Nihat, kale direğini geçemeyince siyah-beyazlılar beraberlik golünü kaçırmış oldu.Beşiktaş aradığı golü 44. dakikada buldu. Quaresma kimsenin beklemediği bir pozisyonda topu Rajtoral'dan çaldı. Ceza sahası içindeki pozisyonda Rajtoral topu tekrar kapmak isterken Quaresma'yı düşürünce siyah-beyazlılar penaltı kazandı. Topun başına gelen Delgado, plase bir vuruş ile beraberlik golünü kaydettti ve maçın ilk yarısı bu skorla son buldu.İkinci yarıya Nihat'ı oyundan çıkartıp Necip'i oyuna alarak başladı Beşiktaş. Orta saha hakimiyetini eline alan siyah-beyazlılar, güzel paslaşmalarla Plzen ceza sahası içinde etkili olmaya başladı. Rakibine 70. dakikaya kadar top göstermeyen temsilcimiz, Quaresma ve Hilbert ile iki net pozisyondan faydalanamadı. Sadece duran toplarla etkili olmaya çalışan Çek ekibi, gecenin yıldızı Hakan Arıkan'ı geçmeyi başaramadı ve maç 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.