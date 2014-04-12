Torku Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Beşiktaş ile Torku Konyaspor arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş, Galatasaray ile giriştiği 2.'lik yarışında önemli bir darbe aldı. Siyah beyazlılar 1-0 önde götürdükleri karşılaşmayı uzatma dakikalarının son saniyelerinde yedikleri golle 1-1 bitirdi. Beşiktaş'ın golü 69. dakikada Oğuzhan'dan gelirken Konyaspor'a eşitliği Yunan golcüsü Gekas getirdi.

İlk 11’ler

T.KONYASPOR: Itandje, Ali Turan, Vukovic, Selim, Mehmet Uslu, Djalma, Mbamba, Mehmet Güven, Hleb, Hasan Kabze, Gekas

BEŞİKTAŞ: Tolga, Atiba, Dany, Franco, İsmail, Jones, Veli, Oğuzhan, Olcay, Motta, Almeida

Karşılaşmadan önemli dakikalar

-GOL...DK.90+ Gekas... Sağ kanattan kullanılan kornerde oluşan karambolde Gekas dokundu ve golü buldu. Uzatma dakikalarında eşitliği sağladı Konyaspor.

-GOL...DK.69... Gökhan ve Olcay'ın ver kaçı sonrasında Olcay soldan ortayı kesti Oğuzhan uçarak kafa vuruşunu yaptı ve golü buldu.

-65. dakikada Motta oyundan çıkarken sakatlıktan kurtulan Gökhan Töre oyuna girdi.

-62. dakikada Djalma sağ kanattan sıfıra inip orta yaptı. Penaltı noktasından Gekas harika bir vole vurdu Tolga aynı güzellikte topu çelmeyi başardı.

-Karşılaşmada 2. yarıya Konyasporlu oyuncular başladı.

-Karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

-40. dakikada İsmail Köybaşı ceza sahası dışından müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Itandje yine harika bir kurtarışla golü engelledi.

-33. dakikada Motta ceza sahası dışından sol ayakla harika bir plase şut çekti. Çatala giden topu kaleci Itandje tek elle harika bir şekilde kornere çeldi.

-24. dakikada Ali Turan sağ kanattan ortasını yaptı. Hasan Kabze müsait pozisyonda kafa vuruşunu yaptı topu Tolga güçlükle çeldi. Konyaspor mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Yönetimden Beşiktaş taraftarına çağrı

Siyah beyazlı yönetim Konyaspor deplasmanında takımına destek verecek Beşiktaş taraftarlarına maç öncesi bir uyarı metni dağıttı. Beşiktaş yönetimi taraftarlarını önümüzdeki haftasonu Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesini hatırlatarak T.Konyaspor maçında kötü tezahürattan kaçınmalarını istedi.