-BEŞİKTAŞ: 1 - BURSASPOR: 0 İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Bursaspor'u 1-0 yendi. 54. dakikada Hilbert'in sağ kanattan ortasında ceza alanında Guti istediği gibi vuramayınca, topu savunma uzaklaştırdı. 57. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Tabata'nın derinlemesine pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Holosko, bekletmeden uzak köşeye vurdu. Top yandan az farkla auta gitti. 65. dakikada Beşiktaş golü buldu. Hilbert'in derinlemesine pasıyla defansın arkasına sarkan Holosko, sağ çaprazdan vuruşunda, topu kaleci Ivankov'un bacaklarının arasından ağlarla buluşturdu: 1-0 74. dakikada gelişen Beşiktaş atağında topla buluşan Guti, ceza yayı üzerinde vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı. 77. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Vederson'un kullandığı serbest vuruşta kaleci Cenk topu elinden kaçırdı. Serdar Aziz'in vuruşunda direğe çarpıp oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı. 90+2. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Fink'in ceza alanı dışından vuruşunda top auta çıktı. Karşılaşma Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Kemal Yılmaz xx Beşiktaş: Cenk xx, Hilbert xxx, İbrahim Toraman xx, Ersan xxx, İbrahim Üzülmez xx, Necip xx (Dk. 46 Tabata xx), Ernst xx, Aurelio xx, Guti xxx (Dk. 90+1 Fink ?), Holosko xxx, Ali Kuçik xx (Dk. 76 İsmail Köybaşı x) Bursaspor: Ivankov xx, Mustafa Keçeli xx, Ömer xx, İbrahim xx (Dk. 31 Serdar Aziz xx), Vederson xx, Volkan x, Svensson xx, Ergiç x (Dk. 84 Nunez x), Ozan İpek x (Dk. 73 Sercan x), Batalla xx, Turgay x Gol: Dk. 65 Holosko (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 41 Holosko Dk. 83 Ersan (Beşiktaş), Dk. 41 Ivankov, Dk. 85 Mustafa (Bursaspor) Kırmızı Kart: Dk. 45+2 Volkan (Bursaspor)