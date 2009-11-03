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Spor

BEŞİKTAŞ: 0 - WOLFSBURG: 3

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a evinde 3-0 boyun eğerek gruptaki iddiasını kaybetti.

03 Kasım 2009 02:00

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a evinde 3-0 boyun eğerek gruptaki iddiasını kaybetti.

Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş evinde, Alman temsilcisi Wolfsburg'a 3-0 mağlup oldu. Bu mağlubiyet ile gruptan çıkma şansı sona eren temsilcimizin, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı da zora girdi. İnönü Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın golleri 13. dakikada Misimovic, 80. dakikada Gentner ve 87. dakikada Dzeko'dan geldi.

BEŞİKTAŞ: 0 - WOLFSBURG: 3

STAT: İnönü

SAAT: 21.45

HAKEM: Alberto Mallenco (İspanya)
 
BEŞİKTAŞ: Hakan Arıkan, İbrahim Kaş, Ferrari, Sivok, İbrahim Üzülmez, Ekrem Dağ, Fink, Uğur İnceman, Tabata, Serdar Özkan, Bobo

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli
 
WOLFSBURG: Benaglio, Riether, Ricardo Costa, Madlung, Schafer, Hasebe, Josue, Gentner,

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