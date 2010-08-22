Beşiktaş 0 - İBB 2

T24 - Yeni sezonda İnönü'deki ilk maçına çıkan Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası sadece Quaresma'ya alkışlayan taraftarlar, Nihat'ı oyundan çıkarken ıslıkladı.



Avrupa Ligi'nde HJK Helsinki'yi 2-0'la geçerek rövanş öncesi avantajı kapan siyah-beyazlılar, ligde ilk puan kaybını beklenmedik şekilde ikinci haftada yaşadı. Süper Lig'in en popüler takımı konumundaki Beşiktaş, 'üç büyüklerin belalısı' İstanbul Belediye karşısında 2-0'lık şok bir mağlubiyet tattı. Yıldızları izlemek için tribünleri dolduran taraftar, maça kulübede başlayan Guti'den 66 dakika mahrum kaldı, Helsinki maçının yıldızı Quaresma'nın performansı ise siyah-beyazlılara yetmedi.

Hafta içi yabancı sınırlamasından yakınan teknik direktör Bernd Schuster, Avrupa sınavında alkış alan Roberto Hilbert'den formayı almadı. İspanya kariyerinde sık sık rotasyana giden Alman teknik adam, ligin ikinci haftasında Zapotocny-Ersan, Guti-Delgado ve Bobo-Holosko değişikliklerine imza attı. Sakatlıkları devam eden Rüştü ve Hakan'ın yokluğunda kalede yine Cenk Gönen vardı.



Beşiktaş, karşılaşmaya çok hızlı başladı. Öyle ki, ilk 5 dakikada rakip kalede 2 tehlikeli pozizyon buldu. 15. dakikada Delgado'nun kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında bomboş pozisyondaki Ernst'in kafası sonuç getirmedi. Ataklardan eliboş dönen siyah-beyazlılar, temposunu ilk çeyrek boyunca koruyabildi. Orta sahadaki hatalarının farkına varan Belediye, rakibinin baskısını kırmayı başardı. Tabii bunda Delgado ve Holosko'nun fazla topla buluşamaması da etkili oldu. Oyunu kendi yarı sahasında kabul edip rakibin hata yapmasını bekleyen konuk ekip, ilk tehlikeli atağını 42. dakikada yakaladı. Ceza sahasına gönderilen topa İskender'in vuruşu istediği gibi değildi. Bu pozisyondan bir dakika sonra Beşiktaş lehine penaltı gibi bir düdük çaldı. Kırmızı kart tarışmaları eşliğinde topa elle müdahale eden Mehmet sarı kat gördü. Atışı kullanan Quaresma, kötü bir vuruş yaptı. Portekizli, dönen topu da kalecinin üzerine nişanlayınca, soyunma odasında golsüz beraberlikle gidildi.

İlk yarıda gol bölgesindeki eksiklik nedeniyle Schuster'in, ikinci yarıya Guti'yle başlamasına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak Alman hoca beklentileri boşa çıkardı. 51'de soldan atak geliştiren Quaresma, İbrahim Üzülmez'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlağı ortaya çevirdi ama savunma zamanında araya girdi. İstanbul BŞB., 54'te ikinci kez tehlikeli geldi. Tevfik'in ortasında Gökhan'ın kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk 45 dakikadan çok farklı bir görüntü çizen İstanbul Belediye, 57'de İskender'le golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan İskender, Ferrari'yi geçtikten sonra düzgün bir vuruşla topua ağlara gönderdi. İnönü'de soğuk duş etkisi yaratan golün ardından Beşiktaş, 65'te skora eşitlik getirme şansını değerlendiremedi. Delgado'nun vuruşu kaleciden dönerken, Nihat topa çok kötü vurdu.

Schuster'in oyuna ilk müdahalesi 66. dakikada gerçekleşti. Hilbert'in yerine Tabata, Delgado'nun yerine Guti girdi. Abdullah Avcı, 70'de Zeki-Efe değişikliğiyle Schuster'e cevap verdi. 72'de Tabata sağ çaprazdan şansını denerken, meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. Golden sonra tempoyu artırması beklenen Beşiktaş, beklenenin aksine pozisyon bulmakta zorlandı. Alman çalıştırıcı, önce beraberlik ardından galibiyet sayısı için Nobre'yi oyuna aldı. Hazırlık maçlarındaki futbolunu Belediye maçında sahaya yansıtamayan Nihat ise oyundan çıkarken taraftarın ıslıklı tepkisine maruz kaldı.

1-0'dan sonra direnci artan konuk ekip, kalabalık savunmasını koruyunca, Beşiktaş'ın gol ümitleri de her geçen dakika azaldı. 80. dakikada Beşiktaş, inanılmaz bir gol daha kaçırdı. Arka direkte topla buluşan Holosko, top yan ağlara gönderdi. 90'da beraberlik golüne çok yaklaşan Beşiktaş'ta, Nobre'den kötü bir vuruş geldi. Bütün hatlarıyla yüklenen Kartal, savunma güvenliğini de elinden bıraktı. Bu pozisyonun hemen sonrasında İbrahim Akın, kaleci Cenk'ten sıyrıldıktan sonra takımını 2-0 öne geçirirken, karşılaşmanın da skorunu belirledi.



BEŞİKTAŞ: 0 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 2

Stat: BJK İnönü

Hakemler: Fırat Aydınus, Baki Tuncay Akkın, Aleks Taşcıoğlu

Beşiktaş: Cenk, Erhan, Ferrari, Ersan, İbrahim Üzülmez, Hilbert (Dk. 66 Tabata), Ernst, Delgado (Dk. 66 Guti), Quaresma, Nihat (Dk. 77 Nobre), Holosko

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Rızvan, Mehmet (Dk. 46 Gökhan Süzen), Metin, Ekrem, Tevfik, Zeki (Dk. 71 Efe), Mahmut, Holmen, İbrahim Akın, İskender (Dk. 83 Tum)

Goller: Dk. 57 İskender, Dk. 90 1 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Cenk (Beşiktaş), Dk. 29 Metin, Dk. 40 Zeki, Dk. 43 Mehmet, Dk. 59 Rızvan, Dk. 86 Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)