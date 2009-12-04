Beşiktaş: 0 - Diyarbakırspor: 0

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle ikinci sıraya gelen Beşiktaş, Diyarbakırspor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet serisine son verdi.





8. dakikada Ernst'in sağdan ortasında, Nihat'ın üstünden atladığı topu alan Nobre dönerek sert vurdu, ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.



13. dakikada Fink'in sağ çaprazdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Nobre, uçarak kafayı vurdu, kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı direğin dibinden çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.



18. dakikada Nobre'nin pasıyla solda ceza alanı içinde topla buluşan İsmail, son çizgiye indiği anda sert vurdu, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.



24. dakikada Tello'nun sağdan kullandığı korner atışında, ön direkte Nobre'nin kafasını sıyıran meşin yuvarlak, kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.



30. dakikada Nihat'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ferrari kafayı vurdu, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



36. dakikada Yusuf'un sol çaprazdan yerden sert şutunda, top yandan az farkla auta gitti.



41. dakikada Şener'in sağ çaprazdan pasında, ceza alanı içinde topla buluşa Tazemeta'nın ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



44. dakikada Beşiktaş, güzel paslaşma sonunda yakaladığı pozisyonu gole çeviremedi. Nobre ceza alanı önünde yanında bulunan Nihat'a topu göğsüyle bırakırken, Nihat, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı içindeki Ernst'e aktardı. Alman oyuncunun sert şutunda kaleci Gökhan, topu ayaklarıyla kornere çeldi ve mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.



49. dakikada Erhan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Şener vurdu, kaleci Rüştü meşin yuvarlağı direğin dibinde çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen Şener'in ikinci şutunda top yan filelerde kaldı.



58. dakikada Tello'nun güzel pasında, ceza alanı içinde Erdinç'in arkasında topu alan Nihat, boş pozisyonda kötü vurunca, kaleci Gökhan ayaklarıyla müdahale ettiği meşin yuvarlağı kontrol etti.



63. dakikada Nihat'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Fink'in bekletmeden ortasında, ceza alanı içinde yükselen Tabata kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



76. dakikada Erhan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest atışta köşeye giden topu, Rüştü tokatladı. Yan direğe çarpan ve oyun alanına dönen topu daha sonra Sivok kornere attı.



86. dakikada sağdan yapılan ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Nobre, meşin yuvarlağı Ekrem'e bıraktı. Bu futbolcunun yerden pasında altıpasta Bobo'nun dokunduğu top, kalecinin ayaklarından döndü. Diyarbakırspor savunması topu daha sonra kontrol ederek büyük bir tehlikeyi önledi.



Ligde üst üste 8 maçta 24 puan toplayarak zirveye gelen siyah-beyazlı takım, Diyarbakırspor maçından sürpriz bir sonuçla 0-0 berabere ayrıldı.





Galibiyete son verdi



Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Diyarbakırspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, 8 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Kendi sahasında oynadığı maçta, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibi karşısında sürpriz puan kaybı yaşayan siyah-beyazlılar, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını ise yitirdi.



Özellikle son dakikaları gergin geçen maçta Beşiktaşlı taraftarlar, oyunun son bölümünde Diyarbakırporlu oyuncuların sık sık yerde kalmalarına, "zaman geçiriyorlar" gerekçesiyle tepki gösterdi ve alkışlarla protesto etti.



İstanbul'dan bir puanla dönen Diyarbakırspor, lig tarihinde ikinci kez Beşiktaş'ın galibiyet serisini sonlandırdı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonunda 11. ile 19. haftalar arasında 9 maç art arda kazanan Beşiktaş ile 20. haftada Diyarbakır'da yine 0-0 berabere kalarak, rakibine çelme takmıştı.



Altı golle sezonun en az gol yiyen takımı unvanını elinde bulunduran Beşiktaş, bu özelliğini Diyarbakırspor maçında da sürdürdü. Ligde en son golü 9. haftada 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçında, 88. dakikada penaltıdan Moritz'in ayağından yiyen siyah-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçında kalesini gole kapatmıştı.



Diyarbakırspor karşısında da rakibine gol izni vermeyen Beşiktaş, tam 542 dakikadır gol yemiyor.