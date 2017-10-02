Beşiktaş - Trabzonspor maçının ardından

Şeref Çiçek: \"İki takım da bir puanı hak etti\"

Ersun Yanal: \"Defansif zaaflarımızı gidermemiz gerekiyor\"

\"Olcay\'ın sevinmemesinin altında bir şey aramak vahşilik\"

\"İstifa çağrılarıyla ilgili yorumumu yaptım\"

\"Hakem iyi niyetliydi\"

Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor mücadelesinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in yardımcısı Şeref Çiçek, açıklamalarda bulundu.

ŞEREF ÇİÇEK: \"İKİ TAKIM DA BİR PUANI HAK ETTİ\"

Şenol Güneş\'in cezası nedeniyle yedek kulübesinde teknik direktör olarak görev alan Çiçek, \"Seyredenler açısından iyi bir gece oldu. 4 gol ve pek çok gol pozisyonu vardı. Bizim açımızdan bu maçta puan kaybetmek iyi olmadı. Şampiyonlar Ligi\'nde iyi bir maç yaşadık ancak ligde istediğimiz sonucu alamadık. Trabzonspor da çok iyi oynadı. 2-1 öne geçtiğimizde Lens\'in pozisyonu kırılma anı oldu. 3-1 olabilirdi mücadele. Oyunu galipken tutabilsek kazanabilirdik. Bugün iki takımın da 1\'er puanı hak ettiğini düşünüyorum\" diye konuştu.

ERSUN YANAL: \"DEFANSİF ZAAFLARIMIZI GİDERMEMİZ GEREKİYOR\"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da, dev mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

İki takımın da futbol oynama iştahının çok iyi olduğunu söyleyen Yanal, \"Futbol adına çok güzel bir akşamdı. İki takımın da ortaya koyduğu mücadele ve atmosfer, tribünlere gelenlere iyi bir akşam yaşattı. Özellikle son 20 dakikada bulduğumuz pozisyonlarda öne geçme şansı da yakaladık. Kalıcı olmak ve zirvede kalmak için bu maç çok önemliydi. Özellikle oyuna sonradan giren Castillo, Rodallega ve Yusuf, hamlelerin karşılığını verdi. Rodallega\'nın durumu iyi. Bundan sonraki maçlarda Trabzonspor, yememesi gereken golleri yememeye devam etmesine ihtiyacı var. Ama bugün Beşiktaş\'ın ofansif gücünü bir yere koymak gerekir. Bizim de defansif zaaflarımızı gidermemiz gerekiyor\" dedi.

Yanal, takımın savunmasıyla ilgili olarak ise, \"Bu konuda gelişmek zorundayız. İlerleyen haftalarda daha da iyi noktaya geleceğiz\" şeklinde konuştu.

\"OLCAY\'IN SEVİNMEMESİNİN ALTINDA BİR ŞEY ARAMAK VAHŞİLİK\"

Kafasına darbe alan Rodallega ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, oyuncunun durumunun iyi olduğunu söyledi.

Yanal, Olcay Şahan\'ın attığı golden sonra sevinmemesinin eleştirilmesine ise, \"Futbolda rekabet başka bir şey, kavga başka bir şey. Olcay\'ın Beşiktaş\'ta çok güzel günleri geçti. Ancak şu anda bizim futbolcumuz. Büyük bir güçle maçını yaptı ve golünü attı. Bunun altında bir şey aramak rekabet değil, vahşilik. Rekabetin yeri saygı duyulması gereken bir nokta. Bence bu durumun üzerinde çok fazla durulmaması gerekiyor\" şeklinde yorum yaptı.

\"İSTİFA ÇAĞRILARIYLA İLGİLİ YORUMUMU YAPTIM\"

Geçtiğimiz hafta Aytemiz Alanyaspor\'a kaybedilen mücadelenin ardından istifaya davet edilen tecrübeli çalıştırıcı bu konu hakkında, \"Hafta içerisinde birçok açıklamamda istifa çağrılarıyla ilgili yorum yaptım. Üzerinde durmaya gerek yok\" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür\'ün performansına değinen Yanal, Abdülkadir\'in daha çok genç bir oyuncu olduğunu hatırlatarak, \"Abdülkadir henüz 17 yaşında. Gelişim sürecinin tamamlanması gerekiyor. Bu süreçleri geçirmesi gerekiyor. Önünde çok büyük bir süreç var. 35 yaşına kadar oynasa çok uzun bir süre var. Yusuf Yazıcı da aynı şekilde. Bu çocukların gelişmesi için beklemek gerekiyor, 2 maç sonunda A Milli Takım konusunun açılmasını yanlış buluyorum\" diye konuştu.

\"HAKEM İYİ NİYETLİYDİ\"

Son dönemde eleştirilerin odak noktası olan hakemler hakkında konuşan Ersun Yanal, \"Hakemlerin de formsuz dönemi oluyor, formda dönemi oluyor. Bunlar çok normal. Futbolun en güzel tarafı bilinmeyen yönü\" açıklamasını yaptı.

Maç içinde Talisca\'nın hareketinin kırmızı kartı gerektirip gerektirmediği sorusunu da yanıtlayan Yanal, \"Talisca o pozisyonda ıska geçti. Hakem verebilir, vermeyebilir bu önemli değil. Ben bugün sahadaki herkesin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Tüm oyunculara teşekkür ediyorum. Hakem de iyi niyetliydi. Talisca\'nın pozisyonunu görmüş ya da görmemiş. Hakemlerimizin de iyi olmasını temenni ediyoruz. Bakın Cüneyt Çakır gitti Avrupa\'da çok önemli maçlar yönetti ve gururumuz kabardı. Başka hakemlerimiz de çıksın ve bu şekilde yükselsin\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ersun Yanal açıklamalar

-Şeref Çiçek açıklamalar

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)