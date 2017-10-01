Beşiktaş - Trabzonspor maçından notlar

Beşiktaş\'ta 5 önemli eksik

Cenk Tosun yedek, Negredo ilk onbirde

Gökhan Gönül bu sezon ilk kez maç kadrosunda

Sosa ve Burak\'a protesto, Olcay Şahan\'a alkış

Trabzonspor\'da 3 değişiklik

Trabzonspor taraftarı yerlerini doldular

Çin Milli Günü kutlandı

Ali DANAŞ - Sercan SAPANATAN - İSTANBUL / DHA

Beşiktaş, Süper Lig\'in 7. hafta maçında Vodafone Park\'ta Trabzonspor\'u ağırlıyor.

Bir maç eksiği ile 13 puana sahip Siyah Beyazlılar, Galatasaray\'ın dün kazanmasıyla aradaki puan farkının 6\'ya çıkmasından dolayı Trabzonspor maçını mutlaka kazanmak istiyor.

BEŞİKTAŞ\'TA BEŞ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş, Trabzonspor karşısına 5 önemli eksikle çıkıyor. Bu eksiklerden ilki Şenol Güneş.

Teknik direktör Güneş Fenerbahçe maçında aldığı bir maçlık ceza sebebiyle karşılaşmayı tribünden takip ediyor. Tecrübeli teknik adam maç öncesi kadroyu oluşturup taktikleri verdikten sonra yedek kulübesinin arkasında kendisi için hazırlanan özel bölüme geçti. Takımın saha içindeki yönetimini ise yardımcı antrenör Şeref Çiçek üstlendi.

Siyah Beyazlıların diğer eksikleri ise yine geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup oldu. Atiker Konyaspor maçında sakatlandıktan sonra 2 haftadır idmanlara tam randımanlı çıkamayan Brezilyalı sol bek Adriano da maç kadrosunda yer almayan 5. isim oldu.

CENK TOSUN YEDEK, NEGREDO İLK ONBİRDE

Beşiktaş, Trabzonspor karşısına cezalı oyuncuların yanı sıra Şenol Güneş\'in Negredo tercihi ile de geçen haftadan farklı bir kadro ile çıktı.

Beklendiği gibi cezalı olan Quaresma\'nın yerini Lens, Atiba ve Oğuzhan\'ın yerine de Medel, Tolgay ile dolduran Güneş santraforda da Cenk Tosun\'un yerine Negredo\'ya şans verdi.

Sağbekte Necip Uysal\'a görev veren tecrübeli teknik adam Trabzonspor onbirini Fabricio, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel ve Negredo\'dan oluşturdu.

GÖKHAN GÖNÜL BU SEZON İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Siyah Beyazlı takımın milli sağbeki Gökhan Gönül bu sezon ilk kez maç kadrosuna girdi.

Sezon başında sağ kaval kemiğinden stres kırığı ameliyatı geçiren Gökhan 2 aylık tedavisinin ardından tamamen iyileşerek ilk kez maç kadrosuna girdi.

SOSA VE BURAK\'A PROTESTO, OLCAY ŞAHAN\'A ALKIŞ

Beşiktaşlı taraftarlar Trabzonspor\'da oynayan ve ilk kez kendi sahalarına gelen iki eski futbolcusu Jose Sosa ve Olcay Şahan\'a olumlu ve olumsuz tepkilerini gösterdi.

Olaylı bir şekilde geçen sezon başında Milan\'a transfer olan Sosa\'ya öfkesinin dinmediği belli olan taraftarlar, hafta içinde bazı grupların yaptığı çağrıya ayak uydurmadı ve Arjantinli oyuncuyu protesto etti. Trabzonspor tribünü tarafından çağrılan Sosa\'yı ıslıklayan taraftarlar Olcay Şahan\'ı ise tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Trabzon taraftarları ayrıca eski kalecileri Tolga Zengin\'i tribünlere çağırarak alkışladı.

BURAK DA PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan Bordo-Mavili taraftarlar, Beşiktaşlı taraftarların protesto ettiği Burak Yılmaz\'a tezahüratlar ile destek verdiler.

ÇİN MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş, başkan Fikret Orman\'ın çok önem verdiği Çin projesi için adımlar atmaya devam ediyor.

Gün boyu resmi site aracılığı ile Çince ve İngilizce 1 Ekim Çin Milli Günü\'nü kutlayan Siyah Beyazlılar oyuncuları vasıtasıyla hazırladıkları videoları da site ve stat ekranlarında oynattı. Beşiktaş yönetimi de Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi YU Hongyang ve beraberindeki Çin heyetini Vodafone Park\'ta ağırladı.

TRABZONSPOR\'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor\'da geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 3 değişiklik yapıldı. Trabzonspor\'da eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk 11\'de kaleyi sakatlığı geçen Onur Kıvrak\'a, sol bekte Tomas Hubocan\'a ve orta sahada da Onazi\'ye yer verdi.

Haftaiçi sakatlıları olan ve takımla sadece 2 kez çalışabilen Okay Yokuşlu ve Burak Yılmaz\'da Trabzonspor\'da ilk 11\'de yer buldular.

TRABZONSPOR TARAFTARI YERLERİNİ DOLDURDULAR

Bordo Mavili taraftar Vodafone Parkta takımlarını yalnız bırakmadılar. Kendilerine ayrılan 2000 kişilik yeri tamamen dolduran Bordo Mavili taraftarlar, tezahüratlar ile takımlarına destek verdiler.