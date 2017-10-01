Beşiktaş - Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Negredo ilk 11\'de

Süper Lig\'in 7. haftasında bu akşam oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçı öncesi iki takımın da ilk 11\'i açıklandı.

Vodafone Park\'ta saat 19.30\'da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus\'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu dördüncü hakem olacak.

Takımlar sahaya şu 11\'le çıkacak;

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TRABZONSPOR: Onur, Hubocan, Durica, Okay, Pereira, Sosa, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Olcay, Burak

İSTANBUL / DHA