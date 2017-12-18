Beşiktaş - Osmanlıspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Babel çok iyi çalışıyor\"

\"Arda iyi bir oyuncu\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: \"Beşiktaş haklı bir galibiyet aldı\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 16\'ncı haftasında Beşiktaş, Osmanlıspor\'u 5-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri de Vodafone Park\'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuna iyi başlayıp iyi bitirdiklerini belirterek, \"Hem oyun hem skor üstünlüğümüz oldu. Bütün oyuncular iyi niyetle oynayınca son bölüm hariç oyunun hakimiydik. Son dakikalarda kopmalar oldu ve attığımız korner sonrası gol yememiz bunun en büyük işaretiydi. Rakip iyi oyuncuları olan bir takım. Fizik gücümüz, baskılı oyunumuz, pas yüzdemiz ve hızlı oyunumuz rakibin işini zorlaştırdı. Rakibimiz iyi bir takım ve onlara ligde başarılar diliyorum\" dedi.

GÜNEŞ: \"BABEL ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR\"

Ryan Babel\'in performansını değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, \"Babel iyi çalışıyor ve hemen hemen tüm maçlarda takıma katkı yapmaya çalışıyor. Bugün aynı zamanda sonuca da katkı yaptı ve tebrik ediyorum kendisini. Maçta bütün oyuncular çok iyi oynadı ama Babel çok etkiliydi. Umarım devam eder. Sahada olumsuz oyun oynamak istemiyoruz. Amacımız her şeyi güzel yapabilmek\" ifadelerini kullandı.

İyi bir takım olduklarını belirten Güneş, \"Biz bir takımız ve bu takım içinde iyi oyuncularımız var. Bunları başarılı ya da başarısız diye ayırmak olmak. Zaman zaman bocalayan oyuncular olabiliyor. Bunları normal karşılıyoruz. Bugün oynamayan Tolgay, Oğuzhan da çok iyi oyuncular. Takımın yükünü taşıyan oyuncular. Bugün Lens de oyuna girdikten sonra elinden geleni yaptı. Negredo çok gayretliydi. Daha fazla gol atabilirdi. Takımın başarısı için herkese ihtiyaç var. Böyle olmasa 11 kişi transfer edip başkasını oynatmazsınız. Herkesin sırası gelecek ve takıma katkı için elinden geleni yapacak\" açıklamasını yaptı.

\"ARDA İYİ BİR OYUNCU\"

Arda Turan iddialarına yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, \"Ben buradayım ve takımı maçlara hazırlıyorum. Sivasspor maçı var önümüzde. İlk yarıda ortalarımız isabetsizdi ve bunları konuşacağız. Arda nasıl bir oyuncu derseniz, iyi oyuncu derim. Ama benim bunları konuşmaya yetkim yok. Sadece elimdeki oyuncuları konuşacağım ve Sivasspor maçına takımı hazırlayacağım\" diye konuştu.

\"Taktiklere fazla girmeyelim\" diyen Şenol Güneş şunları söyledi:

\"Kazanınca taktiği iyi yaptık deriz antrenör olarak. Kanatları kullanmak istedik. Becerili oyuncuları etkili kullanma konusunu konuştuk maçtan önce. Bunları iyi yapınca skor geliyor. Zaman zaman hakemin de oyunu kesmemesi, futbol adına güzel bir oyun ortaya çıkmasını sağlıyor. Duran toplarda atılan ortalarda topları buluşturamadık. Normal olarak kanattaki bek ve açık oyuncularımızı iyi kullandık. Bunda Atiba ve Medel\'in de sürekli yön değiştirmesi çok etkili oldu. Ters ataklarda da ortadan gelen oyunculara destek olduk ve daha fazla gol pozisyonu bulduk.\"

Güneş son olarak Bayern Münih ile eşleşmeleri ile ilgili olarak, \"Bugünkü rakibimiz Osmanlı\'ydı ve önümüzdeki rakip Sivasspor. Boş konuşmayı sevmiyorum. Hangi rakip gelirse onunla ilgili konuşurum. Devre arasından sonra oynayacağımız daha önemli maçlar var. Her şey yerinde ve zamanında olmalı\" diyerek sözlerini tamamladı.

BUZ: \"BEŞİKTAŞ HAKLI BİR GALİBİYET ALDI\"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz ise kendileri için ağır bir yenilgi olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Bizim açımızdan ağır bir yenilgi oldu. Beşiktaş çok haklı bir galibiyet aldı. 90 dakika içinde ne defansif anlamda, ne de ofansif anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık. 2-0, özellikle de 3-0\'dan sonra böyle bir taraftarın önünden geri dönmek kolay değil. Normalde geri dönüş yapabilecek bir takımız ama Beşiktaş gibi güçlü bir takımla oynayınca bu biraz zor oluyor. İyi oynamadık ve Beşiktaş da çok iyi oynadı. Bizim ligdeki rakibimiz Beşiktaş değil. Hedefimiz ligde kalmak. Önümüzdeki hafta Akhisar\'la oynayacağız ve bu maça hazırlanacağız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şenol Güneş\'in açıklamaları

-İrfan Buz\'un açıklamaları