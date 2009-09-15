Beşiktaş - M. United maçından notlar

Beşiktaş ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yapılan Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu ilk hafta maçında BJK İnönü Stadı tarihi günlerinden birisini yaşadı.

BJK İnönü Stadı tribünlerinin tamamını dolduran coşkulu taraftarlar, sıkıntılı günler geçiren takımlarına büyük destek verdi.

Maç öncesi futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, ''Bizler inandık, siz de inanın, bizim için bu maçı alın'' diye uzun süre tempo tuttu.

-DERBİDEN 4 FARKLI İSİM-

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Galatasaray ile yapılan derbi maçın ilk 11'nde yer alan 4 oyuncuyu ''Devler Ligi''ndeki ilk sınavda değiştirdi.

Deneyimli teknik adam, dünkü idmanda kulağına top isabet eden Rüştü'nün yerine kalede Hakan'ı oynatırken, İsmail'in yerine İbrahim Üzülmez, Yusuf'un yerine Holosko, Nihat'ın yerine de Nobre'yi tercih etti.

Alman oyuncu Fink'i derbide olduğu gibi yine yedek bırakan Denizli, Şili Milli Takımı'ndan sakat dönen Tello'yu bu kez 18 kişilik kadroya aldı.

Gündüz saatlerinde sürpriz bir kararla kadroya alınmayan Bobo'nun yanısıra, İbrahim Toraman, Erhan, Rıdvan, Onur ve Erkan da maç kadrosunda bulunmuyor.

-İLK HEYECAN-

Beşiktaş'ta ilk 11'de sahaya çıkan 6 futbolcu, siyah-beyazlı takımda ilk kez ''Devler Ligi'nde forma giydi.

Sivok, Tabata, Ekrem, Holosko, Ferrari ve Ernst, Beşiktaş formasıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez sahaya çıktı.

-İNGİLİZLER BEŞİKTAŞ TARAFTARLARINA HAYRAN OLDU-

Beşiktaş taraftarlarının maç öncesi tribün şovunu İngilizler hayranlıkla izledi.

Basın tribünündeki İngiliz gazeteciler, küçük fotoğraf makineleriyle tribünlerdeki coşkuyu kaydederlerken, tribündeki İngiliz taraftarlar da Beşiktaş taraftarlarının coşkusuna ilgi gösterdiler.

-ROONEY'E TEPKİ-

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesinde İngiliz takımının forvet oyuncusu Wayne Rooney'e büyük tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Rooney'e, kuraların çekilmesinin ardından İngiliz medyasına Beşiktaş için yaptığı değerlendirmede kullandığı sözler nedeniyle küfür içerikli tezahüratlarıyla tepki verdiler.

-OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK-

Beşiktaş-Manchester United maçı için olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Maçta 1100 polis, 1230 da özel güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 330 güvenlik personeli görev yapıyor.

Statta 6'sı polis kamerası olmak üzere toplam 86 kamerayla tespit yapılıyor.

-MANCHESTER UNITED, 5 YIL SONRA İSTANBUL'DA-

İngilizlerin futbol devi Manchester United, 5 yıl sonra İstanbul'da sahaya çıktı.

Avrupa kupalarında şimdiye dek Türk takımlarıyla 4 kez eşleşen ve toplam 8 maç yapan Manchester United, İstanbul'da en son 2004-2005 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçında Fenerbahçe'nin karşısına çıktı. 2004 yılında Kadıköy'deki yapılan maçı Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

-İNGİLİZ TARAFTARLARA SIKI KORUMA-

Karşılaşmayı izlemek için İngiltere'den gelen taraftarlar, Türk polisi tarafından sıkı biçimde korundu.

Maç öncesi otobüslerle toplu olarak stada getirilen İngilizler, olağanüstü güvenlik önlemleri altında kendilerine ayrılan eski açık ve numaralı tribünlerdeki bölüme yerleştirildi.

Bu arada, İngiliz taraftarların tribüne girişi sırasında iki takım taraftarları arasında stat dışında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki takım taraftarları da birbirlerinin üzerine pet şişeler atarlarken, güvenlik güçleri araya girerek, gerginliği yatıştırdı.

Karşılaşmayı, çoğunluğu günübirlik İstanbul'a gelen yaklaşık 700 İngiliz taraftar izliyor.

-İNGİLİZ MEDYASI İZLEMEDE-

Beşiktaş ile Manchester United takımları arasındaki Avrupa Şampiyonlar Ligi maçına İngiliz medyası büyük ilgi gösterdi.

BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmayı 47 İngiliz gazeteci izledi.

Türk medya mensupları da müsabakaya yoğun ilgi gösterirlerken, aşırı ilgi nedeniyle TSYD, birçok akreditasyon başvurusunu geri çevirmek zorunda kaldı.