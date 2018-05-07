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Spor

Beşiktaş - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor olacak

07 Mayıs 2018 22:12

İSTANBUL,(DHA)
Spor Toto Süper Lig\'de 32\'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş\'ın konuğu Kayserispor olacak.
Vodafone Park\'ta saat 20:00\'de başlayacak olan karşılaşmada Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek\'in yardımcılıklarını ise İsmail Şencen ve Mehmet Metin yapacak.
Karşılaşma öncesinde iki takımıda da sahaya çıkacak 11\'leri belli oldu.
İki takımın 11\'leri şöyle:
BEŞİKTAŞ: Fabri - Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Medel, Tolgay, Babel, Quaresma, Talisca, Love
KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Kana Biyik, Kucher, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut

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