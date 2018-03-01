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Spor

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek

01 Mart 2018 22:14

İSTANBUL, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek.
Vodafone Park\'ta oynanacak kritik maç öncesi iki takımın ilk 11\'leri belli oldu.
Hakem kadrosu ve ilk 11\'ler şu şekilde:
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Dusko Tosic, Gary Medel, Tolgay Arslan, Jeremain Lens, Anderson Talisca, Caner Erkin, Alvaro Negredo
FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif Chahechouhe, Mehmet Ekici, Alper Potuk, Roberto Soldado

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