Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçından notlar

ALİ DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 12\'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş\'ın konuğu Demir Grup Sivasspor oldu. Vodafone Park Stadyumu\'nda saat 20.30\'da başlayan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çaldı. Uğurlu\'nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Yusuf Asım Öz üstlendi.

Teknik direktör Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor maçında Güven Yalçın\'ı 11\'e koyarak büyük bir sürpriz gerçekleştirdi. Perşembe akşamı oynanan Genk maçının ilk 11\'inden 4 futbolcuyu değiştiren Güneş, bu maçta sakatlanan Lens ve cezalı olan Medel\'in yanı sıra Dorukhan ve Necip\'i tercih etmedi. Genk maçında kaleyi Karius\'tan devralan Tolga Zengin, Sivas maçında da kaledeki yerini korurken belinden sakat olduğu açıklanan Karius ise maç kadrosunda yer almadı. Bu sezon ilk kez Genk maçında 11\'de oynayan ve performansı ile hem taraftarlar hem de spor otoritelerinen tam not alan Dorukhan Toköz, Sivas karşısında yedek kulübesine çekilirken Oğuzhan Özyakup 8 numara pozisyonunda görev aldı. Hafta içinde sakatlanan ve Belçika\'ya götürülmeyen Gökhan Gönül ise iyileşerek takıma döndü ve siyah beyazlıların Sivasspor karşısındaki defans hattı Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Caner Erkin\'den oluştu. Orta ikilide Atiba ve Oğuzhan\'ın yer aldığı kadronun hücum hattı Quaresma, Ljajic ve Babel\'den oluşurken santrforda ise Güven Yalçın 11\'i tamamlayan isim oldu.

KARIUS VE TOLGAY ARSLAN KADRODA YOK

Siyah beyazlı takımda 6 futbolcu çeşitli sebeplerle kadroda yer almadı. Bu sabah belinden sakat olduğunu söyleyerek kulüp doktoruna görünen Karius, doktorun onayından sonra kadroya alınmadı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Tolgay Arslan ise teknik direktör Şenol Güneş\'in kararı ile maç kadrosuna dahil edilmedi. Karius takım arkadaşları ile beraber stada gelip yedek kulübesinin arkasından maçı takip ederken, Tolgay Arslan stada gelmedi. Bu futbolculardan Gökhan Töre bireysel antrenmanlara başlarken Adriano ve Lens\'in tedavisi sürüyor.

MEDEL 2\'NCİ KEZ CEZALI DURUMDA

Beşiktaş\'ta Gary Medel cezası sebebiyle Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamadı. Medel bu sezon 2\'nci kez cezalı duruma düştü. Ligin 5\'inci haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Şilili oyuncu 6\'ncı haftadaki Fenerbahçe deplasmanında da oynayamamıştı. Medel geçen haftaki Başakşehir maçında da 4\'üncü sarı kartını görünce 11 haftada 2\'nci kez cezalı duruma düştü.

CANER ERKİN SARI KART SINIRINDA

Spor Toto Süper Lig\'in ilk haftasındaki Akhisarspor, 3\'üncü haftasındaki Antalyaspor ve 5\'inci haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Caner, 6\'ncı haftada Fenerbahçe derbisinde de sarı kart görmüştü. Ancak tecrübeli futbolcu aynı maçta 2\'nci sarı karttan kırmızı kart gördüğü için son beş haftadır 3 sarı kart ile oynuyor. Caner Erkin bu akşam sarı kart görmesi durumunda 13\'üncü haftada deplasmanda oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.

DEMİR GRUP SİVASSPOR\'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile berabere kalan Demir Grup Sivasspor\'da teknik direktör Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. Tamer Tuna\'nın ayrılmasının ardından takımı Beşiktaş maçına Yunus Kaya, Hakan Keleş ve altyapı antrenörü Hayrettin Yerlikaya hazırlarken, Sivas ekibinde geçen hafta oynanan Atiker Konyaspor maçının ilk 11\'inde 2 değişikliğe gidildi. Beşiktaş karşısında sol bek mevkisinde Uğur Çiftçi\'nin yerine Ziya Erdal görev alırken, Rybalka\'nın yerine de Gabriel Torje forma giydi. Demir Grup Sivasspor\'un sahada yer aldığı 11 şu şekilde: Tolgahan - Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Medjani, Hakan, Torje, Robinho, Emre Kılınç, Kone.