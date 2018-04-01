Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: \"Kartları geri alamayız\"

\"Bu anlayışla Başakşehir maçında kesin puan alırdık\"

\"Mağlubiyetler, oyuncular üzerinde negatif etki yaratıyor\"

\"Talisca\'nın eksikleri var\"

\"Gökhan Töre mutlaka daha iyi olacaktır\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: \"İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarıdan memnunum\"

\"Üzerime kurtarıcı gibi bir görüntü yapıştı\"

\"İlk yarıda bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum\"

\"10 puan gerekiyor\"

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 27\'nci hafta mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş şöyle konuştu:

\"Çok koşan, dinamik, oyun disiplini olan, kontratağa uygun bir takımla oynadık. Son haftalarda aldığı sonuçlar oyununun karşılığı olan bir takımdı. İlk yarıda oldukça başarılıydık, etkili hücumlar yaptık ancak gole çeviremedik. İlk yarıda biraz daha dikkatli olsak daha çok gol atabilirdik. Rakibin ilk yarıda Emre ve Mbilla\'yla attığı şut dışında etkisi yoktu. Ancak ikinci yarıda fiziksel düşüş de oldu. Kart gören oyuncular orta sahadan oldu. Milli takımlardan dönen oyuncular oldu. Vida dün geldi. Sezon başından bu yana milli takımlara giden oyuncularla çalışma imkanımız olmadı. Geçen hafta itibariyle Atiba, Oğuzhan ve Caner\'in sakatlığı vardı. Oynadığımız oyununun kalitesi kadar fizik gücünün de iyi olması gerekiyordu. Rakip de agresifti. İkinci yarıda onların da etkili atak sayısı olmadı. Uzun topla atak yapmaya çalıştılar, bizim etkinlik sayımız azalmıştı. Orta sahadaki oyuncuların kart görmesi pozisyon zenginliğimizi azalttı.\"

ŞENOL GÜNEŞ: \"KARTLARI GERİ ALAMAYIZ\"

\"Orta sahada Talisca hariç herkes sarı kart gördü. Kartları geri alamayız. Bu hafta 3 oyuncumuz yoktu. Her oyuncunun oynamasını isteriz ama oynamadığı zaman yapacak bir şey yok. Eldeki oyuncularımız iyi isimler, onlarla oynayacağız. Hücumda Negredo\'nun hareket sahası kısıtlı olunca sadece Babel destek oluyor. Negerdo ve Babel\'i alıp arkalarında Talisca\'yı kullanmak istedik. Bu alternatifi yaparken eski oyun formatına dönebilirdik. Bugün çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz. Talisca\'yı kenara aldık sonrasında. Gökhan\'ın sızmaları oldu. Net pozisyonlarımız oldu ama net kullanamadık. Talisca\'nın net pozisyonları oldu ama sonuca ulaşmadı. Caner\'in de ortaları oldu. Sızma olarak Gökhan iyiydi ama pozisyon bulmak için yeterli değildi bugünkü oyun. Daha fazla gol bulabilirdik. Vagner Love, Alanyaspor\'dan geldi. Psikolojik olarak onunla başlamamayı uygun gördüm. Lens çok gayretli ama etkili değildi. Daha iyi işler yapacaktır diye sahaya sürdüm. Birkaç koşu yaptı ama hızını iyi kullanamadı.\"

\"BU ANLAYIŞLA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KESİN PUAN ALIRDIK\"

\"Rakiple ilgili bir durum var. Geçişleri iyi yapmanız gerekiyor. Her maçı ayrı tutmak lazım. Bu anlayışla Başakşehir maçında kesin puan alırdık. Savaştık.\"

\"Biz kollanıyoruz, hakemler bizi kolluyor. Bugün 4 orta saha oyuncusu sarı kart gördü. Top oynamayı düşünen biz miydik, rakip miydi böyle bakmak gerekir. Sahada bir ofsayt pozisyonu var, arkadan gelen oyuncu var ama Negredo\'ya ofsayt verdi. Bugün hakemin yardımı olduğunu düşünmüyorum. Artık hakemlerle ilgili susma hakkımı kullanıyorum. İkili boğuşmalarda top kayıpları yaptık. Bu kayıplar olmasa oyun daha akıcı olurdu. İlk yarıda oyuna iyi başlayıp gol de bulduk ve rakibe de baskı yaptık. Rakip iyi çıkan bir takım. Gençlerbirliği\'ni yendiler, Başakşehir\'i yendiler. İyi bir takım. Özellikle Emre, Fernandes, Mbilla ve Efecan iki yönlü oynayan ve rakibe baskı yapan isimler.\"

\"MAĞLUBİYETLER, OYUNCULAR ÜZERİNDE NEGATİF ETKİ YARATIYOR\"

\"Bugün itibarıyla baktığınızda rakibimiz Alanyaspor, 3 maçta 7 puan aldı. Rahat ve güvenli oynuyor. Ama 1, 2 maç kaybedince bu güven kaybolur. Bizim oyuncular bir dönem bir baktım, dan dun vurarak oynuyor. Bazen oyuncular kontrolü kaybedebiliyor. Bir süre sonra sahamızda kalıp oynayalım istedik. Alanyaspor topu kazanıp hızlı çıkıyor. Skorlar da oyunu etkileyebiliyor. Rakibe az pozisyon vermek için bekin daha kontrollü çıkması lazım. Bu da oyun akıcılığını etkiliyor. İlk yarıdaki Gençlerbirliği maçından sonra \'Yaptığımız taktikler tuttu\' dedi. Bugün taktik yapmamış mıydı? Mesut hoca gayet başarılı gidiyor. Alanyaspor daha önceden de iyi çalışmıştı, iyi oynayıp kaybettiği maçlar vardı. Hücumu da savunmayı da iyi yapıyor. Mesut Hoca\'yla daha da iyi yapıyor. Bizimle muhakeme yapmadan daha da güçlerini yükseltmelerini temenni ediyorum.\"

\"TALISCA\'NIN EKSİKLERİ VAR\"

\"Milli takıma gidip geldi, ne kadar etkilendi bilmiyorum. Eksikleri var. Eksiklerini bir tarafa koyup yeteneğini ayrı bir yere koymalıyız. Yeteneğini kullandığında kazanıyoruz, kullanmadığında kaybediyoruz gibi yorum da yapılabilir. Takımla birlikte oynarsa daha iyi olur. Rakiple de boğuşabiliyor ama bunu yerinde yapması gerekiyor. Bugün eleştiri yaparken ilk güne göre değil bugüne göre yapıyoruz. Çalışmaya devam etmeli.\"

\"GÖKHAN TÖRE MUTLAKA DAHA İYİ OLACAKTIR\"

\"Gökhan Töre önemli bir sakatlık geçirdi. Hafta arasında çift kale yaptık. Beklediğimden iyi oynadı. Doktorla konuştuk. Yüksek tempoda olmadan oynayabilir dedi. Bu sene biraz az oynayacak. Oynadığı zaman dinlenmesi gereken bir dönem var. Bu şekilde devam ederse seneye mutlaka daha iyi olacaktır. Çift kale maçtaki görüntüsü çok iyiydi.\"

MESUT BAKKAL: \"İLK YARIDAN MEMNUN DEĞİLİM, İKİNCİ YARIDAN MEMNUNUM\"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

\"İlk yarıdaki duruşa karşıyım, bunu oyuncularıma da söyledim. Atağa çıkmayan, rahatsız etmeyen ve rakibe oyun alanı veren bir duruş vardı. Bunu istememiştik. Orta sahadaki Talisca, Babel ve Oğuzhan\'ın bizim sahamıza geçtiğinde maçın kaderini belirleyeceğini biliyorduk. Talisca da öyle bir gol attı. İkinci yarıdaki değişiklikler biraz denge getirdi. Oyunu Beşiktaş alanına yıktık. Ama buna Beşiktaş mı müsaade etti, biz mi yaptık tartışılır. Ama bu oyun, önümüzdeki haftalar için umut verdi. Tempo yükseldikçe hakem oyuna ayak uyduramadı. Bunu iki taraf için de söylüyorum. Futbol oynamaya çalışan, atak yapmaya çalışan takımlara müdahale etmek futbolu geriye götürüp tempoyu düşürüyor. İlk yarıdan memnun değilim, ikinci yarıdan memnunum.\"

\"ÜZERİME KURTARICI GİBİ BİR GÖRÜNTÜ YAPIŞTI\"

\"2006\'dan bu yana yaptığım teknik direktörlük ve öncesinde 8 yıl yardımcı hocalığım var. Üzerimize kurtarıcı gibi bir görüntü yapıştı. 7 takım oldu. Artık bu durumdan keyif almaya başladım, bunu fırsata çeviriyorum. Bir gidiyorum, şehir bitik, kulüpte ışıklar yanmıyor. Buradan çıkarmak çok hoşuma gidiyor. Ama çok yıpranıyorum. Proje takımı gibi bir takım çalıştırır mıyım bilmiyorum. İstediğim aslında bu ama bir türlü gerçekleştiremedik. Böyle bir yol üzerimize yapıştı ve gidiyoruz.\"

\"İLK YARIDA BU KADAR KÖTÜ BİR FUTBOL BEKLEMİYORDUM\"

\"Ben özellikle ilk yarıda bu kadar kötü bir futbol beklemiyordum. Oyuncu gurubum çok kaliteli. Bugüne kadar çalıştığım en iyi grup. Bu Beşiktaş\'ı bizim yenmemiz gerekiyordu. Böyle yakalıyorsanız yeneceksiniz. Özellikle ilk yarıdaki oyundan hiç memnun değilim. Başakşehir galibiyetini, Gençlerbirliği maçını bugün daha iyi yansıtmamız gerekirdi. Kapanan ve savunma yapmayı düşünen birisi değilim. Hücum hattının biraz daha devreye girmesi gerekiyordu. Ama bugün takımın 2. yarıdaki duruşundan memnunum. Yine de daha iyi bir futbol oynayabilirdik.\"

\"10 PUAN GEREKİYOR\"

\"Bize kalan haftalarda 10 puan gerekiyor. 35-40 arası puan takımı kurtarır diye düşünüyorum. Bu durumdaki takımların iç sahadaki maçlara mutlaka 3 puan yazması gerekiyor. Bize 10 puan ya da daha fazlası gerekiyor. Bunu başarabilecek bir takımım var. Alanyaspor\'u herkesin takip etmesi gerekiyor. Kulüp yapısı ve düzgünlüğüyle inanılmaz bir yer. Umarım biz de başarılı oluruz ve ligde kalırız.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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