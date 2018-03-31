Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Beşiktaş\'ın kadrosunda 3 önemli eksik

Şenol Güneş\'ten Oğuzhan\'a şans, Lens\'e kesik

Gökhan Töre 2 yıl sonra kadroda

Ali DANAŞ/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u ağırlıyor.

Lider Galatasaray\'ın 4. ikinci Medipol Başakşehir\'in 3 puan gerisinde 3\'üncü sırada bulunan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor\'u yenerek şampiyonluk yarışına devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ\'IN KADROSUNDA 3 ÖNEMLİ EKSİK

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu cezaları sebebi ile bu akşam forma giyemiyor.

Fenerbahçe ile Vodafone Park\'ta oynanan ve 2-2 sona eren Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, PFDK tarafından 5 maç ile cezalandırılmıştı. Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında oynayamayan Quaresma, cezasının 4\'üncü maçını Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında çekiyor. Quaresma önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe maçında son kez cezalı olacak.

Beşiktaş\'ta cezalı olan diğer iki isim ise Medel ve Adriano. Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında 4\'üncü sarı kartlarını gören Medel ve Adriano, sarı kart cezalarından dolayı bu akşam takımı yalnız bıraktı. Siyah beyazlı takımda ayrıca; Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Tosic, 3 sarı kart ile Aytemiz Alanyaspor maçına ceza sınırında çıkıyor.

ŞENOL GÜNEŞ\'TEN OĞUZHAN\'A ŞANS, LENS\'E KESİK

Teknik direktör Şenol Güneş 3 oyuncunun yokluğunda tek sürprizi Oğuzhan ile yaptı.

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında sağ ayak baş parmağı kırıldığı için 3 haftadır oynamayan Pepe, milli maç arasında tedavisini tamamladı ve oynayacak duruma geldi. Bu durumu değerlendiren Şenol Güneş, Medel\'in yerine stoperde Pepe\'ye görev verirken Portekizli yıldızın partneri Tosic oldu. Sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte de Caner Erkin\'e şans veren Güneş, orta sahada Atiba -Tolgay ikilisini bozmadı. Tecrübeli teknik adam Quaresma\'nın yokluğunda 3 haftadır şans verdiği Lens\'i yedek kulübesine gönderirken yerine Oğuzhan Özyakup\'u sahaya sürdü. Oğuzhan\'ın oynamasıyla hücum hattı Talisca, Oğuzhan, Babel ve Negredo\'dan oluştu.

Bu arada Medipol Başakşehir maçında çene kemiği kırılan ve ameliyat olan Negredo kendisi için hazırlanan özel maske ile maça çıktı.

GÖKHAN TÖRE 2 YIL SONRA KADRODA

Beşiktaş\'ın geçen sezon West Ham\'a kiraladığı Gökhan Töre, İngiltere\'de ağır bir sakatlık geçirmiş ve 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Beşiktaş\'a döndükten sonra da sezon başı idmanında tekrar sakatlanan ve yeniden ameliyat olan Töre, tedavi sürecinin tamamlanmasıyla futbol oynayabilecek duruma geldi. Birkaç haftadır antrenmanlara katılan Töre tam anlamıyla hazır olmasa da mental açıdan kendisini hazırlaması için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Gökhan Töre, Beşiktaş formasını en son 18 Mayıs 2016\'da Atiker Konyaspor maçında giymişti. Beşiktaşlı taraftarlar Gökhan Töre\'ye çok büyük ilgi gösterdi ve tribünlere çağırarak alkışladı.