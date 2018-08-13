Beşiktaş - Akhisarspor: 2-1

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Serkan Çimen

BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin - Gökhan Gönül, Pepe, Necip, Caner, Medel, Tolgay (Dk. 73 Roco), Oğuzhan, Lens (Dk. 79 Adriano), Babel, Larin (Dk. 63 Love)

AKHİSARSPOR: Fatih - Vrsajevic, Mustafa, Caner, Lopes, Ömer Bayram (Dk. 46 Serginho), Bilal, Aykut (Dk. 46 Manu), Sissoko, Larsson (Dk. 38 Barbosa), Seleznov

GOLLER: Dk. 39 Pepe, Dk. 43 Babel (Beşiktaş) - Dk. 56 Seleznov (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Medel, Necip, Caner (Beşiktaş) - Ömer Bayram, Fatih, Caner Osmanpaşa, Lopes, Vrsajevic, Mustafa Yumlu (Akhisarspor)

Beşiktaş, Süper Toto Süper Lig\'in ilk haftasında sahasında Akhisarspor\'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 39\'uncu dakikada Pepe ve 43\'üncü dakikada Babel kaydederken, Akhisarspor\'un karşılaşmadaki tek golü 56\'ncı dakikada Seleznov\'dan geldi.

5\'inci dakikada Tolgay\'ın içeri çevirdiği topu arka direkte Pepe indirdi. Lens\'in gelişine yaptığı vuruş Larin\'e çarparak auta gitti.

15\'inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül topu içeri çevirdi. Larin\'in kayarak yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

18\'inci dakikada Larin\'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Medel\'in sert şutu az farkla auta gitti.

39\'uncu dakikada kornerden dönen topu kontrol eden Oğuzhan\'ın ortasında arka direkte Pepe\'nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Fatih\'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0.

42\'nci dakikada Gökhan Gönül\'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lens\'in içeri çevirdiği topta Babel\'in vuruşu ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş\'ın 2-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53\'üncü dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Manu\'nun içeri çevirdiği topta arka direkte Seleznov topa dokunamadı.

56\'ncı dakikada Necip\'in verdiği yan pasta araya giren Seleznov ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 2-1.

62\'nci dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül\'ün yaptığı ortada Babel\'in kafa vuruşu direkten döndü.

63\'üncü dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Seleznov\'un topuk pasıyla topla hareketlenen Manu, ceza sahasına girip vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

76\'ncı dakikada Caner\'in kullandığı köşe vuruşunda Roco\'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.

90+2\'nci dakikada Oğuzhan\'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Love\'nin kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Fatih topu çelmeyi başardı.

Mücadele Beşiktaş\'ın 2-1\'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

ROCO FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş\'ın yeni sezon öncesinde Meksika\'nın Cruz Azul takımından kadrosuna kattığı Enzo Roco resmi maçlarda ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. Şilili futbolcu Akhisarspor maçının 73\'üncü dakikasında Tolgay Arslan\'ın yerine oyuna dahil oldu.

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