Beşikdüzü bombacıları serbest bırakıldı

Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nde 6 Mart 2009’da bir birahaneye el yapımı bomba atarak 9 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Beşikdüzü İlçesindeki olay 6 Mart 2009’da saat 23.40'da meydana geldi. Magosa Fıçı Bira Salonu’nda meydana gelen patlamada Necmi Çalık, İsmail Limandal, Hüseyin Tosun, Serkan Alemdar, Mehmet Gümüş, Ahmet Yavuz, Mehmet Temel Tosun, Hamza Çilingir ve Ahmet Karadeniz yaralandı. Olayla ilgili olarak Köksal Bahadır, Mustafa Yılmaz, Osman Bahadır, Harun Aksoy ve Metin Bahadır ertesi gün gözaltına alındı, aranan Cihan Bahadır da 2 ay sonra teslim oldu.



Tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan Bekir Doğan Gözaçan, bugün Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna yardım etmek, kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, mala zarar vermeye yardım etmek ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Heyeti, suç vasfında değişiklik yapma ihtimallerinin ortadan kalkması ve tutukluluk sürelerini gözönünde bulundurduğu sanıkları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.