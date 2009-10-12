T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Beşikdüzü bombacıları serbest bırakıldı

Trabzon’da 6 Mart 2009’da bir birahaneye el yapımı bomba atarak 9 kişişiyi yaraladıkları iddiasıyla yargılanan 6 kişi serbest bırakıldı.

12 Ekim 2009 03:00

Trabzon’un Beşikdüzü İlçesi’nde 6 Mart 2009’da bir birahaneye el yapımı bomba atarak 9 kişinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yargılanan 6 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Beşikdüzü İlçesindeki olay 6 Mart 2009’da saat 23.40'da meydana geldi. Magosa Fıçı Bira Salonu’nda meydana gelen patlamada Necmi Çalık, İsmail Limandal, Hüseyin Tosun, Serkan Alemdar, Mehmet Gümüş, Ahmet Yavuz, Mehmet Temel Tosun, Hamza Çilingir ve Ahmet Karadeniz yaralandı. Olayla ilgili olarak Köksal Bahadır, Mustafa Yılmaz, Osman Bahadır, Harun Aksoy ve Metin Bahadır ertesi gün gözaltına alındı, aranan Cihan Bahadır da 2 ay sonra teslim oldu.

Tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan Bekir Doğan Gözaçan, bugün Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçuna yardım etmek, kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım etmek, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması, mala zarar vermeye yardım etmek ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlamalarıyla yargılanan sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme Heyeti, suç vasfında değişiklik yapma ihtimallerinin ortadan kalkması ve tutukluluk sürelerini gözönünde bulundurduğu sanıkları tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24