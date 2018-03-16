Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde yapımı devam eden besihanenin duvarının yıkılması sonucu enkaz altında kalan 3 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi\'nde meydana geldi. Serkan Şafak\'a ait, besihane inşaatı yapımanda belirlenemeyen bir nedenle beton duvar yıkıldı. Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk Kadınhanı Devlet Hastanesi\'ne diğer 3\'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Latif Öztürk\'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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