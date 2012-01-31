'Beşar Esad'ın gidişi kaçınılmaz'

T24 -

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ülkede kontrolü kaybettiği belirtildi.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nasıl tutum alacaklarını düşünen ülkelerin, Beşar Esad'ın devrileceğini dikkate almaları gerektiği savunulan açıklamada, "Esad'ın gidişi kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.Suriye'de incelemelerde bulunan ve görevleri askıya alınan Arap Birliği gözlemcileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Suriye'deki durumla ilgili bir brifing verecek. Güvenlik Konseyi üyeleri arasında ise görüş ayrılıkları sürüyor.Rusya, 'Beşar Esad'ın, görevi bir yardımcısına bırakmasını ve bu yardımcının yeni bir hükümet kurmasını' isteyecek bir Birleşmiş Milletler Kararı'nı veto edeceğini açıkladı. Moskova yönetimi, Arap Birliği tarafından önerilen ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa tarafından da desteklenen karar metninin dengeli olmadığını ve bu ifadelerin 'Suriye'nin içişlerine karışma' olarak değerlendirilebileceğini savunuyor.Ancak Moskova yönetimi, Suriye'yle devam eden büyük silah anlaşmaları nedeniyle yoğun eleştirilerle karşı karşıya.Diplomatik girişimler sürerken, Suriye'de çatışmalar ve şiddet olayları da devam ediyor.Hükümet karşıtı eylemci gruplar, Pazartesi günü başta Şam ve Humus kentlerinde olmak üzere toplam 95 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak BBC ve diğer uluslararası basın kuruluşlarının Suriye'deki çalışmaları sınırlandırıldığı için bu rakamları bağımsız olarak doğrulamak mümkün değil.Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalar, 'Esad'la bir çözüm olmaz' görüşünü savunan Arap ülkeleri ve Batılı ülkelerle, 'Esad olmadan çözüm olmaz' diyen Rusya arasında bir uzlaşma sağlamaya odaklanacak. (BBC Türkçe)