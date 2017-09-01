T24 LogoT24 Logo
Dünya

Beşar Esad'dan 'IŞİD'e karşı' bayram namazı

Beşar Esad, bayram namazı için sembolik bir yer seçti

01 Eylül 2017 13:48

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bayram namazını hafta başında IŞİD’den temizlenen Lübnan sınırına yakın bir noktada kıldı. Esad’ın bu hamlesi, altı yıldır süren iç savaşta artan özgüveninin göstergesi olarak yorumlandı.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; Esad bayram namazını, Lübnan sınırındaki IŞİD militanlarının hafta başında çekilmeyi kabul ettiği Batı Kalamun bölgesine birkaç kilometre mesafedeki Kara kentinde kıldı.

İmam Şeyh Mamun el Kadiri vaazında Esad’a teşekkür ederek, “Halk ve ordudan destek alan sabrınız ve bilgeliğiniz sayesinde, vatanı güvenliğe yaklaştırıyorsunuz” dedi. 

ETİKETLER

Beşar EsadSuriyeLübnanIŞİDbayram namazı

İlgili Haberler

Lübnan, IŞİD'e karşı ateşkes ilan etti

Lübnan ordusu, IŞİD'in elinde esir olan askerlerinin akıbetini müzakere etmek için örgütle ateşkes yaptı

Lübnan 8 askerinin cenazesine karşılık 250 IŞİD militanını serbest bıraktı

IŞİD militanları ve aileleri Suriye'nin doğusuna nakledildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24