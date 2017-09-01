Beşar Esad'dan 'IŞİD'e karşı' bayram namazı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, bayram namazını hafta başında IŞİD’den temizlenen Lübnan sınırına yakın bir noktada kıldı. Esad’ın bu hamlesi, altı yıldır süren iç savaşta artan özgüveninin göstergesi olarak yorumlandı.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; Esad bayram namazını, Lübnan sınırındaki IŞİD militanlarının hafta başında çekilmeyi kabul ettiği Batı Kalamun bölgesine birkaç kilometre mesafedeki Kara kentinde kıldı.

İmam Şeyh Mamun el Kadiri vaazında Esad’a teşekkür ederek, “Halk ve ordudan destek alan sabrınız ve bilgeliğiniz sayesinde, vatanı güvenliğe yaklaştırıyorsunuz” dedi.