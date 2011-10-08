Beşar Esad: Türkiye de bize benzer

T24 -

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'dan Türkiye'yi hedef alan sert açıklamalar geldi.Lübnan El Manar televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre Esad, "Türkiye, Suriye'nin durumundan avantaj sağlamaya çalışırsa daha büyük bir krizin içine düşer" dedi.Beşşar Esad, kendisini ziyaret eden bir grup Lübnanlı politikacıyla görüşmesinde yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'yle aynı siyasi, ekonomik ve mezhepsel yapıyı paylaştığını, dolayısıyla aynı durumla karşı karşıya olduğunu söyledi.Esad, "Eğer herhangi bir ülke bizim sorunlarımızdan faydalanmak isterse, o ülke de bu durumdan etkilenecektir. Onların yaşayacağı kriz bizimkinden de büyük olacaktır " dedi.Esad, Suriye ordusunun operasyonlarda çok fazla can kaybı yaratmak istemediğini belirterek "Ordunun asıl amacı isyancılara karşı kesin ve kararlı operasyonlar yapmak. Kararlılık sürecini engelleyense sivillerle ilgili kaygılar” dedi.Esad, krizle bu şekilde mücadele edilmesinin kamuoyu nezdinde olumlu bir imaj yarattığını da öne sürdü ve “insanlar ikna oldukça güvenlik güçlerinin işi kolaylaşacak” ifadesini kullandı.