Beş soruda Dünya Ekonomik Forumu



Davos buluşmasına kimler katılır?

İsviçre'nin mutena kış sporları merkezlerinden Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantılarına forumun üyesi ve finansörü olan bin özel şirketin yönetim kurulu başkanlarıyla, ‘seçkin' politikacılar, bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve din adamlarıyla medya temsilcileri katılırlar. Buluşmanın resmi programına alınan 200'ün üzerindeki toplantı medyaya açık yapılır. Her yıl ocak ya da şubat ayında tekrarlanan Dünya Ekonomik Forumu sırasında gayrı resmi ikili buluşmalar da en az resmi programdaki toplantılar kadar ilgi çeker. Şirket ve devletlerin özel davetleri de güncel dünya sorunlarının tartışılması açısından önemli bir platform oluşturur.

Dünya Ekonomik Forumu'nun konuları nelerdir?

Dünya Ekonomik Forumu artık sadece küresel ekonomik durumun ele alındığı ve geleceğe dair beklentilerin tartışıldığı bir buluşma olmaktan çıktı. Güncel ve ivedi çözüm bekleyen siyasi ve sosyal sorunlar son yıllarda daha fazla ilgi çekmeye başladı. Bütün dünyayı ilgilendiren konuların büyüteç altına alındığı buluşmanın gündeminde ticari engeller, anlaşmazlıklar, fakirlik ve çevre sağlığı gibi başlıklar ve sorunları çözüme kavuşturma imkanları ele alınır. Karar vericiler arasındaki fikir teatisine platform oluşturan Dünya Ekonomik Forumu, küreselleşme karşıtlarının protesto gösterileri nedeniyle son derece sıkı güvenlik önlemleri altında yapılır.

Bu yılki buluşmada hangi konular öne çıkıyor?

Bu yıl 100'ün üzerinde ülkenin temsil edildiği Davos toplantılarında mülteci krizi gündemin ön sıralarına yükseldi. Dünya ekonomisinin geniş kesimlerini etkisi altına alan konjonktür krizi, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi devletlerarası kurumların küresel büyüme beklentilerini düşürmesi, gelişen ülkeleri bekleyen daralma tehlikesi, hammadde fiyatlarındaki gerilemenin doğurabileceği ekonomik tehlikeler ve dijital teknolojilerdeki ilerlemenin muhtemel sonuçları da Davos'ta enine boyuna tartışılacak. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, ‘Refah umuduyla Avrupa'ya göç' konulu Dünya Ekonomik Zirvesi'ni açış konuşması merakla beklenmekteydi. Davos'a davetli 40'ın üzerindeki devlet ve hükümet başkanı arasında İngiltere Başbakanı David Cameron ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma da bulunuyor.

Bağımsız kuruluşlar gündeme nasıl katkı sağlıyor?

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları öncesinde sivil toplum örgütleri ve enstitüler ilginç istatistikler yayınlar. Son olarak Ellen-MacArthur Vakfı deniz kirliliğiyle ilgili araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, her yıl dünya denizlerine sekiz milyon ton sentetik atık dökülüyor. Vakıf denizlere dakika başına bir kamyon yükü plastik çöp atıldığını ve bu gidişle 2050 yılında denizlerde balıktan çok sentetik atığa rastlanacağını hesaplamış.

Sanal alemin temsilcileri Davos'u önemsiyor mu?

Neo liberal ekonominin önde gelen temsilcileri bu yıl da Davos'ta gövde gösterisi yapıyor. Çalışma hayatının dijitalleştirilmesini bu yılki buluşmanın sloganı yapan organizatör Klaus Schwab katılımcılara ‘Dördüncü Sanayi Devrimi' adlı kitabını armağan etti. Önümüzdeki yıllarda küresel işsiz sayısının 200 milyonu aşmasına yol açacağı tahmin edilen dördüncü sanayi devriminin öncülerinden, Alibaba'nın kurucusu Jack Ma Yun, Facebook genel müdürü Sheryl Sandberg, Google'ın ana holdingi Alphabet'in başkanı Eric Schmidt, Baidu arama motorunun yönetim kurulu başkanı Ya-qin Zang, Japon makine ve elektronik devi Hitachi'nin yönetim kurulu başkanı Hiroaki Nakanishi ve Microsoft'un genel müdürü Satya Nadella da Davos'a geldi.