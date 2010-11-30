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BEŞ İLDE ''ŞEKERDE YOLSUZLUK'' OPERASYONU ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 17:51

-BEŞ İLDE ''ŞEKERDE YOLSUZLUK'' OPERASYONU ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Kayseri Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla beş ayrı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. Kayseri Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara Özel Yetkili Savcısı Cemil Tuğtekin'in talimatıyla Kayseri, Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Öz'ün de yer aldığı 27 kişi gözaltına alındı.  Ankara'da gözaltına alınanlar arasında Kayseri Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu üyesi Oktay Efe, bir reklam şirketinin sahibi E.V, aynı şirkette çalışan E.D, S.K. ve Kayseri'de bir caminin imamı olan A.Ç. de bulunuyor.  Operasyon kapsamında Öz'ün kardeşi Burhan Öz'ün İstanbul'da yakalandığı bu kişilerle birlikte 1 Glock marka tabancanın ele geçirildiği belirtildi. Zanlılara ilişkin ''haksız kazanç elde etme'', ''genel kurul seçimlerinde aday olan kişileri sindirme'' ve ''aşırı zenginleşme'' iddialarının bulunduğu ifade edildi. Zanlıların Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından sorgulandıktan sonra Ankara Özel Yetkili Savcılığına çıkarılacağı kaydedildi.

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