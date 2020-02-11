KHK ile ihraç edilen Ahmet Çoban hayatını kaybettikten sonra işine iade edildi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Büro Emekçileri Sendikası (BES) Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Çoban hayatını kaybettikten sonra işine iade edildi. BES konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu suça iktidarın yanı sıra OHAL Komisyonu üyeleri de ortaktır" dedi.

KHK ile işinden ihraç edilen ve yakalandığı kanser sonucu 2019’da hayatını kaybeden eski BES Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Çoban, OHAL Komisyonu kararıyla işine iade edildi.

Çoban’ın görevine iade edilmesi sonrası açıklama yapan BES, iktidar ve OHAL komisyonunun birlikte suç işlediğini belirtti. Açıklamada, "677 sayılı KHK ile ihraç edilen Diyarbakır Şube eski Başkanımız Ahmet Çoban Komisyon incelemesi sonuçlanmadan 22.04.2019 tarihinde vefat etmiş, OHAL Komisyonu kararıyla görevine iade edildiği bildirilmiştir. İktidar ve onun atadığı komisyon tüm bu yaşananların hesabını hukuken ve vicdanen nasıl verecek?” denildi.