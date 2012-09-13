Beş bin emeklinin maaşı yanlış hesaplandı

Çalışma Bakanı Çelik, emekli maaşlarının yanlış hesaplandığı iddialarını yanıtladı. Çelik, "Belki üç, beş bin kişilik bir emeklimizle ilgili bir farklılık söz konusu. Bazılarının maaşlarında eksiklik, bazılarında ise fazlalık söz konusu" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ankara'daki ''Başkentte Sivas Günleri'' etkinliğinden ayrılırken gazetecilerin İntibak Yasası'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''İntibak çalışmaları devam ederken, bazı emeklilerin maaşlarının yanlış hesaplandığı, rakam da verilmiş 2 bin 500 kişinin eksik hesaplandığı yönünde, ayrıca 3 bin 500 kişinin de maaşlarının fazla hesaplandığı yönünde. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz, doğru mu bunlar'' sorusu üzerine Bakan Çelik, şunları söyledi:

''İntibak ile ilgili çalışmalarımızın 2000 yılı öncesi SSK emeklileri ile ilgili olduğunu daha önce ifade etmiştik. Bildiğiniz gibi 2000 yılı öncesi emeklilerimizle ilgili elektronik bir ortamda yapılan çalışmanın ürünü olarak emekli olmaları söz konusu değil. O günün koşullarında yapılan çalışmalarda bugün elektronik ortama aktarıldı. Bugün abartıldığı gibi rakamlar söz konusu değil. Ama belki üç, beş bin kişilik bir emeklimizle ilgili bir farklılık söz konusu. Bazılarının maaşlarında eksiklik, bazılarında ise fazlalık söz konusu. Bu henüz netleşmiş bir durum değil. Çalışmalar devam ediyor.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla tümden dosyalar elden geçirilip neticelenince, bu çerçevede fark ödenmesi gerekenlerle ilgili tabii ki sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız. Yani eksik ödemelere karşı kamunun yapması gereken ödemeyi yapması gerekiyor. Ama fazla ödemelerle ilgili tabii o biraz da siyasi bir karardır. Onu değerlendireceğiz ama onunla ilgili değerlendirmeyi büyük ihtimalle Bakanlar Kurulu'nda yaparız. Fakat şu anda henüz netleşmiş bir durum yok. Ön bilgiler çerçevesinde bu haberler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde netleştiği zaman kesin rakamları sizlerle paylaşırız.''

Çelik, ''Eksik olanlara toptan bir ödeme mi söz konusu'' sorusu üzerine de ''Rakamlar çok büyük olmadığı için, 2 bin emekliden bahsettiğimiz için telkin de dahil birçok değerlendirme yapılabilir. Ama rakamları görmemiz gerekiyor. Görmeden bir şey söylemek doğru değil'' dedi.

Fazla ödemelerle ilgili soruyu da yanıtlayan Çelik, çalışmanın henüz bitmediğini ifade ederek, ''Yaklaşık 2 milyon 700 bin emekliden bahsediyorduk. Dolayısıyla bu dosyalar tek tek elden geçiriliyor. Net rakam çıkınca bununla ilgili kararları da alırız ve kamuoyuyla paylaşırız'' diye konuştu.