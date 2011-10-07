-Berti Vogts'un favorisi Almanya BAKÜ (A.A) -06.10.2011 - Azerbaycan Milli Takımı Teknik Direktörü Berti Vogts, 2012 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde oynanacak Türkiye-Almanya karşılaşmasında Almanya'nın galip geleceğine inandığını söyledi. Berti Vogts ve Azeri futbolcular Vurghun Hüseynov, Rauf Aliyev ve Elnur Allahverdiyev, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubunda oynayacakları Avusturya maçı öncesi Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenledi. Vogts, basın toplantısında Azerbaycan Milli Takımı'nın oynadığı son iki maçta 4 puan toplamasının önemli ve sevindirici olduğunu belirterek, futbolcuların maçlarda alınan puanların ardından kendilerine güvenlerinin geldiğini ve daha rahat oynadıklarını ifade etti. Belçika ve Kazakistan maçlarının 2. yarılarında Azerbaycan'ın iyi oynadığını hatırlatan Vogts, ''Bu karşılaşmaların ikinci yarılarındaki futbolu oynayabilirsek, Avusturya maçından galip ayrılabiliriz'' diye konuştu. Türkiye ile 11 Ekim'de oynanacakları maça ilişkin bir soruyu, ''Şu an sadece Avusturya maçını düşünüyoruz'' şeklinde yanıtlayan Vogts, ''Türkiye-Almanya maçında kimi favori görüyorsunuz'' sorusuna karşılık ise ''Maçtan Almanya'nın galip ayrılacağına inanıyorum'' cevabını verdi. Futbolculardan Hüseynov ve Aliyev, Avusturya maçı öncesi Türkiye karşılaşması hakkında yorum yapmaktan kaçınırken, Elnur Allahverdiyev ise Türkiye'den puan almak istediklerini kaydetti. Türkiye-Azerbaycan maçı ilgili olarak AA muhabirine açıklama yapan Azeri vatandaşlar, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu ve maç sonunda dostluğun kazanması gerektiğini söylediler. Bazı Azeri vatandaşlar ise maçı Türkiye'nin kazanması gerektiğini, Azerbaycan vatandaşı olmalarına karşı kalplerinin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiler.