-BERT VAN MARWIJK: TÜRKİYE MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ NOORDWİJK (A.A) - 16.11.2010 - Türkiye ile yarın özel bir maç yapacak Hollanda Milli Takımında, teknik direktör Bert van Marwijk, hazırlık maçı olmasına rağmen bu müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi. Türkiye'nin iyi, genç ve dinamik bir takım olduğunu kaydeden Maarwijk, Türk Milli Takımında en beğendiği futbolcunun, eski öğrencisi Nuri Şahin olduğunu belirtti. Kamp yaptıkları Noordwijk'teki Huis Ter Duin Oteli'nde basın toplantısı düzenleyen Marwijk, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Türkiye maçına hazır olduklarını belirten Maarwijk, sakatlıkları geçen Mark van Bommel ile Robin van Persie'nın 45 dakika oynayabilecek durumda olduklarını kaydetti. Türkiye karşısına farklı bir kadro ile çıkmayacaklarını anlatan Marwijk, sakatlıklara rağmen aynı taktikle oynayacaklarını vurguladı. Marwijk, bir soru üzerine, Guus Hiddink ile yakın zamanda telefonda görüştüğünü belirterek, görüşmenin içeriğine girmek istemediğini söyledi. Hollanda'da yaşayan Türklere de bir mesaj veren Bert van Marwijk, herkesi yarın oynanacak maçı izlemeye davet ederek, ''İyi bir maç olmasını temenni ediyorum. Türk futbolu son yıllarda aşama kat etti. Buna rağmen kazanmak istiyoruz'' dedi.